Als der Landesstreik den Bahnhof Bülach erreichte

Am 11. November 1918 wurde in der Schweiz der Generalstreik proklamiert. Er war einerseits zurückzuführen auf die Versorgungslage, die sich während des ersten Weltkrieges verschlechtert hatte und die Teuerung der Lebensmittel, welche die Arbeiterschaft am stärksten traf. Andererseits war die Sozialdemokratie damals von den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen.

Zusätzlich war die Mobilisierung militärischer Truppen aufgrund einer angeblichen Revolutionsgefahr in den Augen des Oltener Aktionskomitee (OAK) inakzeptabel. Die wichtigsten Forderungen des OAK waren eine sofortige Einführung der Proporzwahl des Nationalrates, das Frauenwahlrecht, die 48-Stunden-Woche und eine Alters- und Invalidenversicherung. Heute, 100 Jahre später, sind sie weitgehend erfüllt.

So war es in Bülach

In Bülach war der Streik, obwohl in der Mehrheit der Betriebe weitergearbeitet wurde, deutlich spürbar. In der Sulzer Giesserei wurde gestreikt und die Schriftsetzer legten die Arbeit zumindest teilweise nieder. Ausserdem standen am Bahnhof Bülach die Züge still. Über die Ereignisse in der Sulzer Giesserei sind keine Details mehr bekannt. Die Bülach-Dielsdorfer Wochenzeitung berichtete, dass eine Delegation Winterthurer Typographen in ihrer Druckerei erschienen sei.

Es gelang den Winterthurern offenbar, die meisten Bülacher Kollegen vom Streik zu überzeugen. Die Wochenzeitung erschien nur als «halbe Zeitung». Ihr Redaktor Fritz Bopp war zudem Nationalrat. Auf seinem Weg nach Bern musste er Umwege in Kaufnehmen, da ab Bülach keine Züge nach Zürich fuhren. So fuhr er via Baden. In Bern nahm er dann aktiv an der Debatte über den Landesstreik teil.

Ein Streik am Bahnhof

Über die Ereignisse am Bahnhof in Bülach sind wir gut unterrichtet, da zu den dortigen Vorfällen am 11. November im Bundesarchiv Militärgerichtsakten vorhanden sind. 200 bis 300 Streikende waren am ersten Tag des Streiks auf dem Bahnhofsgelände anwesend. Um fünf Uhr morgens weckten sie den Bahnhofsvorstand mit der Mitteilung, es werde gestreikt. Das Bahnpersonal der drei abfahrtsbereiten Züge teilte dem Bahnhofsvorstand mit, man wolle nicht abfahren. Alle Überredungskünste des Bahnhofvorstandes nützten nichts.

Ausserdem blieben alle drei Züge, die an diesem Tag noch in Bülach einfuhren – einer aus Schaffhausen, einer aus Stein und einer aus Basel – in Bülach stehen. Insgesamt waren sich später alle Anwesenden inklusive Bahnhofsvorstand einig, dass sich die Streikenden am Bahnhof sehr diszipliniert verhalten hatten und der Streikleiter Walter Bösch für Ruhe und Ordnung auf dem Gelände gesorgt hatte.

Die Mittel, mit welchen die in Bülach noch eintreffenden Züge gestoppt wurden, wurden jedoch unterschiedlich bewertet. Offenbar war der Lokführer des aus Basel ankommenden Zuges zuerst Willens, noch bis Winterthur weiterzufahren. Der in Brugg wohnhafte Heizer Fridolin Scherrer, der später angeklagt wurde, unterpflöckte jedoch die betreffende Lokomotive und zog den Lufthahn, damit diese nicht weiterfahren konnte. – Sabotageaktion oder eine normale Sicherung einer stehenden Lokomotive?

Die vor Ort Anwesenden waren sich in dieser Frage nicht einig. Die Aktion führte jedenfalls zu einer Anklage wegen «Gefährdung und Störung der inneren Sicherheit.» Das Territorialgericht V sprach Scherrer jedoch frei. Ein Schuldspruch hätte wohl allzu deutlich nach willkürlicher Klassenjustiz ausgesehen. Was sich am Bahnhof in Bülach in den Folgetagen bis zum Streikabbruch ereignete, ist quellenmässig nicht überliefert. Es ist aber davon auszugehen, dass bis zum Abbruch am 14. November weitergestreikt wurde.

Bülacher Behörden in Angst

Einen Tag nach Streikausbruch beschloss der Gemeinderat Bülach, eine Bürgerwehr zu bilden gegen das «terroristische Treiben dieser unsauberen Elemente». Dies ist im Gemeinderatsprotokoll nachzulesen. Zusätzlich wurden beim Regierungsrat auch Truppen angefordert zum Schutz der Arbeitswilligen. Oberstdivisionär Sonderegger, Kommandierender der Truppen im Kanton Zürich, lehnte dies ab. Offenbar wollte er seine Truppen an wichtigen Brennpunkten konzentrieren. Das Vorgehen des rein bürgerlichen Gemeinderats lässt sich wohl primär auf damals verbreitete Revolutionsängste zurückführen.

Was nach dem Streik geschah

Viele Bülacher Arbeiter und Sozialdemokraten waren enttäuscht über den Streikabbruch des OAK. Viel grösser aber war die Verbitterung über die Bildung einer Bürgerwehr durch den Gemeinderat. Scharfe Kritik wurde in der Arbeiterschaft auch am übertriebenen Militäraufgebot in Zürich geübt. Zunächst tat sich in Bülach ein Graben auf zwischen den sozialdemokratischen Arbeitern auf der einen Seite und dem Bürgertum und den Bauern auf der anderen.

Das zeigte sich auch darin, dass die Sozialdemokraten vollständig aus allen Gemeindebehörden verdrängt wurden. Auf der anderen Seite wirkte der Landesstreik mobilisierend. Die SP Bülach verzeichnete in den Monaten nach dem Landesstreik deutlich steigende Mitgliederzahlen. Der Weg hin zur Integration in das Gemeinwesen war für die Sozialdemokratie jedoch noch lang.

