Alt werden lässt niemanden unberührt

MITTEILUNGSHEFT

«Das Wohnen im Alter ist Umbruch»

Bei dem Thema Alter drängten sich auch ein paar Fragen an das Autorenteam Kurt Bannwart und Barbara Gasser auf.



Wie alt sind Sie? Wie alt fühlen Sie sich?

Kurt Bannwart: Ich bin 70. Muss man sich jünger fühlen, als man tatsächlich ist? Ich fühlte mich bis jetzt in jedem Alter gut.

Barbara Gasser: Ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt und fühle mich gut, ich kann das nicht mit Jahren angeben.



Wie möchten Sie selbst später wohnen?

Barbara Gasser: Eine Wohn- gemeinschaft mit Frauen mit genügend Platz für Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten.

Kurt Bannwart: Auch ich möchte – wie praktisch alle unsere Gesprächspartner – möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben, vielleicht in ein paar Jahren aus dem Haus in eine Wohnung ziehen.



Was ist Ihnen bei der Recherche besonders aufgefallen?

Kurt Bannwart: Neu ist für mich die Erkenntnis, dass das klassische Altersheim wohl keine Zukunft hat. Es wird entweder durch neue Wohnformen mit punktueller Hilfe von aussen ersetzt oder zum Pflegeheim.

Barbara Gasser: Im Moment ist das Wohnen im Alter im Umbruch, es entstehen ganz neue Konzepte. Besonders gefallen haben mir die Gespräche mit den alten Leuten, sie haben viel zu erzählen. Mich interessiert ihre Lebensgeschichte. Leider konnte nur ein Bruchteil davon für das Heft verwendet werden.



Was hat Sie an diesem Thema interessiert?

Barbara Gasser: Was sich alles tut für die ältere Generation in unmittelbarer Nähe, wo ich wohne. Das gibt einen guten Überblick. Mich interessieren Themen, die das Alter betreffen, ganz allgemein.

Kurt Bannwart: Mit dem eigenen Älterwerden setzt man sich notgedrungen mehr mit den Fragen dieses Heftes auseinander.