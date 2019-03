Alte Beiz kann für die Schulverwaltung fit gemacht werden

Seit der Schliessung des Rorbaser Restaurants Freihof Ende 2017 steht die Liegenschaft leer. Erfolglos suchte die Gemeinde als Besitzer der Liegenschaft einen neuen Pächter, liess aber schon im Vorfeld verlauten, dass man eine Umnutzung in Betracht zieht. «Wir waren mit dem Restaurant nie zufrieden», sagt Gemeinderat Bruno Strässler (EVP). «Es war ein Verlustgeschäft.» Im Juni letzten Jahres liess der Gemeinderat von Rorbas dann verkünden, einen Mieter gefunden zu haben: Die Schule Rorbas-Freienstein-Teufen hatte sich als Interessent gezeigt und unterzeichnete einen Mietvertrag für 10 Jahre. Wegen der Nähe zum Primarschulhaus sollen so Schulverwaltung und Therapieräume in den Freihof ausgelagert werden. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom Mittwoch entschieden nun 34 anwesende Stimmberechtigte (2,1 Prozent) über einen Kredit von 585000 Franken für anstehende Sanierungsarbeiten und nahmen diesen mit 25 Ja zu 7 Nein Stimmen deutlich an.

Lift an der Fassade geplant

Bevor die Schule im Herbst dieses Jahres in den Freihof ziehen kann, werden nun die Räumlichkeiten für den Schulbetrieb angepasst. So sollen hier das Schulsekretariat, Büros für die Schulleitung und ein Sitzungszimmer für die Schulpflege untergebracht werden. Auch sieht man vor, zwei Therapieräume im Obergeschoss einzurichten. Da die Liegenschaft jedoch im kommunalen Inventar der schützenswerten Objekte aufgeführt ist, hat die Gemeinde bestimmte Auflagen zum Denkmalschutz zu erfüllen. Diese betreffen vorrangig das Erscheinungsbild des Gebäudes, was bei der anstehenden Fassadensanierung zu berücksichtigen ist.

Weil die Liegenschaft künftig als öffentliches Gebäude genutzt wird, ist sie auch dem Behindertengleichstellungsgesetz unterstellt. Geplant ist deshalb eine Aufzugsanlage an der Ostfassade, welche den stufenfreien Zugang zum Erd- und Obergeschoss mit einem Rollstuhl ermöglichen soll.

Einige der anwesenden Stimmbürger liessen Bedenken über den längerfristigen Nutzen der Liegenschaft verlauten. Unternehmensberater Roland Bider fragte den Gemeinderat, ob man einen Plan für die Liegenschaft hat, falls die Schule den Mietvertrag nicht verlängert. «Länger als 10 Jahre im Voraus zu planen, scheint uns momentan nicht sinnvoll», erklärte Strässler und verwies auf die Schule Rorbas-Freienstein-Teufen als zuverlässigen Partner. «Der Bedarf an Räumlichkeiten wird in den nächsten Jahren bestimmt nicht abnehmen.»

«Die Kosten für Alterswohnungen wären zu hoch, was zu einem hohen Mietzins führen würde.»Gemeinderat Bruno Strässler

Ein weitere Anwesender hatte Fragen zu der Wärmedämmung und Energienutzung des Gebäudes. «Wir sind wegen dem Denkmalschutz sehr eingeschränkt, was wir an der Fassade des Freihofs machen können», sagte Strässler. Man wolle aber über andere Wege die Wärmeisolation gewährleisten und neue Fenster installieren.

Auch die Ölheizung, die heute im Betrieb ist, werde man in Zukunft ersetzen müssen. Den Vorschlag die Liegenschaft Freihof in Alterswohnungen umzubauen, wies Strässler ab. «Die Kosten wären zu hoch, was zu einem hohen Mietzins führen würde», erklärte er. Das Arrangement mit der Schule sei aus diesen Gründen ideal. «Für die Gemeinde ist es eine Win-Win-Situation», fasst er zusammen. (Zürcher Unterländer)