Alte Beiz wird für die Schulverwaltung fit gemacht

Im ehemaligen Restaurant Freihof in Rorbas werden künftig garantiert keine Cordons bleus mehr serviert. Die Gemeinde Rorbas als Eigentümerin beabsichtigt, die Liegenschaft an die Schulverwaltung zu vermieten. Diese will sich dort einrichten. Die Schulgemeindeversammlung hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Nun muss die Gemeinde Rorbas die alte Liegenschaft noch auf Vordermann bringen. Dazu sind insgesamt 845000 Franken notwendig. Einen Anteil von 260000 Franken deklariert der Gemeinderat als «gebundene Ausgaben». Will heissen: Zu diesem Geld dürfen sich die Stimmberechtigten nicht äussern. Über die restlichen 585000 Franken wird an der bevorstehenden ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 6. März abgestimmt.

Haus steht unter Schutz

Die Umnutzung der Liegenschaft von einem Restaurant in ein öffentliches Gebäude bringt bestimmte Auflagen mit sich. So muss das Haus künftig dem Behindertengleichstellungsgesetz genügen und rollstuhlgängig werden. Ausserdem ist der Freihof im Inventar der schützenswerten Objekte aufgeführt. Die baulichen Eingriffe müssen deshalb mit der Denkmalpflege abgestimmt werden.

Im Erdgeschoss werden die neuen Räume des Schulsekretariats eingerichtet. Dazu sind Rückbauten und geringfügige räumliche Anpassungen nötig. Die ehemalige Wirtewohnung im Obergeschoss wird mit kleinen baulichen Eingriffen auf die neue Nutzung für Büros der Schulleitung, zwei Therapieräumen und dem Sitzungszimmer der Schulpflege angepasst. Die beiden Dachgeschosse werden als ungenutzte Kalträume belassen. Aus Gründen der Brandsicherheit ist eine Nutzung derzeit nicht möglich.

Lift wird angebaut

Der stufenfreie Zugang zum Erd- und Obergeschoss wird durch einen aussen vor der Ostfassade angebauten Lift sichergestellt. Die Kabinengrösse des Aufzugs entspricht der Norm für die Benutzung mit einem Rollstuhl und einer Begleitperson. Zugleich wird im Erdgeschoss eine behindertengerechte Toilettenanlage erstellt. Hinzu kommen Brandschutzmassnahmen sowie Fassaden- und Umgebungsarbeiten.

Falls die Gemeindeversammlung den Kredit am 6. März ablehnt, so der Gemeinderat, komme der Mietvertrag mit der Schulgemeinde nicht zustande und man müsse eine neue Lösung für die Freihof-Liegenschaft suchen. ()