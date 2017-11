Altstadt im Adventsglanz

Die Bülacher Altstadt versprühte während des Wochenendes vorweihnachtliche Magie. Kein Wunder: Dort fand der grösste Weihnachtsmarkt des Zürcher Unterlands statt. Das besondere Ambiente lockte zwischen 40 000 und 50 000 Besucher an. Richtig weihnachtlich wurde es dabei nach dem Sonnenuntergang, als die Beleuchtung an den Bäumen bei der reformierten Kirche, an jedem Stand und entlang der Gassen am besten zur Geltung kam.

Zur Tradition des seit Jahrzehnten stattfindenden Marktes gehört auch, dass viele Gewerbetreibende in der Altstadt ihre Läden bis spätabends geöffnet haben. Auch an kulinarischer Vielfalt lies der Markt nichts zu wünschen übrig. Und der Glühwein floss in der heimeligen Atmosphäre in Strömen.

Handgemachte Mozzarella aus der Partnerstadt

Zu den Stammgästen des Marktes gehören übrigens nicht nur Besucher, sondern auch viele der Aussteller an den 168 Ständen. Etwa der Verein Amici di Santeramo in Colle. Seit dem Jahr 2000 hat Bülach in Süditalien eine Partnerstadt – eben Santeramo in Colle – und der Verein fördert den kulturellen sowie wirtschaftlichen Austausch zwischen den Partnerstädten. Und den Kulinarischen: Die «Amici» samt Vereinspräsident Franco Di Santo sind seit 17 Jahren dafür besorgt, dass auch die beliebten Panzerotti, frittierte Teigtaschen aus Apulien, erhältlich sind. Seit drei Jahren gibt es zudem eine «Mozzarella-Show». Heuer dargeboten vom italienischen Käser Tommaso Di Vittorio. «Wir liessen ihn aus Santeramo speziell für den Markt einfliegen», sagte Di Santo.

Der spezielle Mozzarella, der in Santeramo hergestellt wird, kam zwar fast fertig aus der italienischen Stadt mit, jedoch in grossen Klötzen, die Di Vittorio vor den Zuschauern noch fertigen musste, mit heissem Wasser und ausnahmsweise mit Schweizer Milch. In einem Holzeimer, in den wiederholt Milch und 80 Grad heisses Wasser gegossen wurden, schwang er mit einer Holzstange ein riesiges Stück Mozzarella, langte schliesslich ins Wasser und knetete die Masse so lange, bis er aus ihr kleine Knoten formen konnte, die im kalten Wasser abgekühlt und schliesslich verkauft wurden.

Kaffeekapsel-Engel und Samichläuse in der Altstadt

Besondere Funde konnte man auch bei Nicht-Essbarem machen. Roger Haas aus Muhlen stellt seit Jahren mit seiner Frau Dosenkunst per Schweissbrenner her, und seit Kurzem haben sie auch die Idee umgesetzt, gebrauchte Kaffeekapseln weihnachtlich zu verewigen. «Um einen Engel herzustellen, schneiden wir oben den Deckel ab und falten die Kapsel mit der Zange», sagte Haas. Dann noch eindrücken und mit Flügeln und Perlen versehen – fertig ist der Engel.

Für die jungen Marktbesucher gab es unter anderem beim Rathaus Audienzen mit einem Samichlaus und zwei Schmutzlis – gleichsam als Vorgeschmack auf den Event am Sonntag: Dann findet der grosse Samichlauseinzug der Sankt-Nikolaus-Gesellschaft Bülach statt. Begleitet wurden die Chläuse von der Trychlergruppe Zürcher Unterland.

