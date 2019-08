Am Bahnhof arbeiten statt Pendeln

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude, wo früher die Kaffeerösterei ViCafé beheimatet war, soll zu neuem Leben erweckt werden. Die Genossenschaft VillageOffice informierte am Donnerstagabend und lud die Bevölkerung ein, Ideen einzubringen.

Der Plan, dass im Bahnhofsgebäude und ehemaliger Kaffeerösterei wieder Leben einkehren soll, stösst auf offene Ohren. Die Genossenschaft VillageOffice lud am Donnerstag zum ersten Treffen ein, an welchem Ideen aus der Bevölkerung zusammen getragen wurden. Mehr als vierzig Personen aller Altersgruppen folgten der Einladung. Eine Coworking Space, also ein gemeinschaftlicher Arbeitsplatz, kombiniert mit einem Quartiertreff standen im Zentrum.

An Ideen fehlt es nicht

Camilo Antezana, CEO von ViviCola, rief in seinem Referat die Erfolgsgeschichte von ViCafé und Vivi Cola in Erinnerung. Schmunzelnd bemerkte man, dass im Holzboden noch vereinzelte Kaffeebohnen in den Ritzen stecken. Stumme Zeugen vergangener Tage.

David Brühlmeier, Berater von Village Office, umriss die Vision folgendermassen: «Ein Coworking Space bringt die Arbeit nach Eglisau, reduziert die Pendelzeit und schafft eine lokale Gemeinschaft, die flexibles Arbeiten ermöglicht». Er rechnet mit 10 bis 20 Plätzen. Zur Verfügung stünden Stromanschluss sowie Internetverbindung. Computer und andere Arbeitsinstrumente bringen die Nutzer selber mit. Einmieten könne man sich Stunden- oder Tageweise. Besitzer ist die SBB.

Die Frage die sich dem Publikum stellte war: Wozu könnte der ehemalige Gepäckraum dienen und wie kann man die Küchenzeile nutzen? Ungeachtet der Machbarkeit, trugen die Menschen Ideen und Wünsche vor.

Unter dem Sammelbegriff Gastro and more wurde unter anderem ein Mittagstisch genannt, ein kleiner Quartierladen, eine Gemeinschaftsküche, Café/Imbiss oder ein Ort für Partys. Eine Teilnehmerin regte an, man möge das ViCafé und die Marke Vivi Cola miteinbeziehen und damit die Geschichte fortsetzen. Als Quartiertreff wären denkbar ein Kurslokal, ein Repaircafé, ein Treffpunkt, um miteinander Musik zu machen, ein Sitzungsraum, eine niederschwellige Anlaufstelle sowie ein Gemeinschaftsgarten, der nebenan bewirtschaftet werden könnte.

Spurgruppe wertet Ideen aus

In einem nächsten Schritt wird nun die sogenannte Spurgruppe, die sich aus Personen aus Eglisau zusammensetzt, die Vorschläge auswerten. «Das Projekt steht und fällt mit dem Engagement von Ihnen», schickte Brühlmeier einen Appell an die Anwesenden. «Wir stehen mit unserer Erfahrung und Wissen beratend zur Seite, das Projekt muss aus dem Bedürfnis und der Initiative der Bevölkerung wachsen.»

Zu reden gab in der Fragerunde die Finanzierung. Dazu wollten sich weder die Coaches von VillageOffice noch Pascal Furegati von SBB-Immobilien äussern. «Das ist das erste Projekt auf dem Land, das die SBB mit VillageOffice eingeht», klärte Furegati auf. «Es liegen uns keine Erfahrungen oder Zahlen vor.» Gemeindeschreiber Martin Hermann meinte, man müsse die Entwicklung abwarten. Die Finanzierungsfrage, die durchaus wichtig sei, werde zu einem späteren Zeitpunkt thematisiert. Die Berater von VillageOffice und die Spurgruppe werden das weitere Vorgehen besprechen und allenfalls einen Versuchsbetrieb in Betracht ziehen.

David Brühlmeier zeigte sich erfreut am Engagement der Städtlibewohner. «Es kamen überdurchschnittlich viele Menschen, welche starkes Interesse zeigten», stellte erm im Anschluss an den Anlass fest. «Ich lasse mich gerne überraschen, was sich daraus entwickeln wird, zumal Eglisau schweizweit eine Vorreiterrolle einnimmt.» Bisher kenne man Coworking Spaces nur im urbanen Raum.