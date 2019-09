Am Buchser Dorffest predigen drei Pfarrer im Autoscooter

Infobox

Attraktionen am Buchser Dorffest

Freitag, 20. September

18 Uhr: Chilbi- und Festbetrieb mit Vereinsbeizli und Marktständen

18.30 Uhr: Musik und Shows in den Vereinsbeizli

4 Uhr: Ende



Samstag, 21. September

12 Uhr: Chilbi- und Festbetrieb mit Vereinsbeizli und Marktständen

14 Uhr: Hindernislauf der Jugi Buchs beim Wädlischopf, Dampfzügli durchs Festgelände

16.30 Uhr: Entenrennen «Duckrace» an der Oberdorfstrasse

17 bis 20 Uhr: Improvisante Jazzmusik on the Road

4 Uhr: Ende



Sonntag, 22. September

10 Uhr: Festgottesdienst der Reformierten und Katholischen Kirche sowie der Chrischona-Gemeinde im Autoscooter auf der Chilbiwiese

12 Uhr: Chilbi- und Festbetrieb mit Vereinsbeizli und Marktständen

12.30 Uhr: Ballon-Clown

13.30 Uhr: Buchser Grand Prix auf füdligesteuerten Dreirädern

14 Uhr: Dämpfzügli durchs Festgelände

16.30 Uhr: Entenrennen «Duckrace» an der Oberdorfstrasse

20 Uhr: Festende



Verkehrssperrung

Der Buchser Dorfkern ist von Freitag,

20. September, 11.45 Uhr bis Montag,

23. September, 11 Uhr für den Verkehr gesperrt. Badener- und Unterdorfstrasse sind bereits ab Donnerstag,

19. September, 17 Uhr gesperrt.