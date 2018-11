Am Chränzli sind die «Säuli» Zweibeiner

«Nehmen Sie auch ein Lösli?», fragt eine Gruppe erwartungsvoll blickender Kinder die Zuschauerin Lis Baderaus Regensdorf. «Mit den Losen tippen Sie im Säulirennen auf die als Säuli verkleideten Sportvereinsmitglieder», erklären die kleinen Losverkäufer. «Ja, klar, dann gebt mir doch vier», lautet die Antwort.Helferin Claudia Röösli freute sich sichtlich über den Anlass: «Endlich ist es wieder soweit. Alle zwei Jahre organisieren wir im Sportverein Dällikon das Chränzli mit Theaterstück, dieses Mal unter dem Motto Monopoly.»

Seit den Sommermonaten wurde in den Sportkursen fleissig für Chränzli und Lustspieltheater geprobt. Für Schweisstropfen sorgten dabei nicht nur die sportlichen Höchstleistungen, sondern auch die theatralischen Darbietungen.

«Rund 70 Erwachsene und 85 Kinder nehmen am Chränzli teil», sagt der amtierende Sportvereinspräsident Luca Imoberdorf. Besonders freut ihn das tatkräftige Engagement der Mitglieder. «Nicht nur beim Bühnenauftritt, sondern auch in den Bereichen Festwirtschaft, Technik, Bühnenbild, Werbung, Musik, Aufbau, Losverkauf wurde geholfen.»

Vom Paradeplatz nach Chur

Claudia Röösli erläutert das Konzept der diesjährigen Vorstellung: «Die Riegen wählten für ihre 14 Darbietungen ein Monopolyfeld, wie Paradeplatz, Bergbahnen, Gefängnis, Chur oder andere, und kombinierten dieses mit Musik.» Janine Frey in Gummistiefeln und die Bügeleisen tragende Delia Epp führen geschickt und humorvoll durchs Programm. Adele, Yello, Ed Sheeran und Abba untermalen die facettenreichen, rassigen Sportauftritte musikalisch.

Im vollbesetzten Leepünt-Saal sitzen auch Elisabeth Wolf und Andrea Büchel, deren zehnjährigen Töchter Daniella und Davina teilnehmen. «Die Girls haben zuhause vor dem Spiegel ganz ehrgeizig ihre Choreografie geprobt und kein Sterbenswörtchen über den Auftritt verraten», erzählen die Dälliker Mütter unisono.

Doppelter Gewinn

In der Pause gibts Schwarzwäldertorte, Cremeschnitten und Kaffee, die letzten Losverkäufe werden getätigt. Die Atmosphäre im Saal ist angespannt, schliesslich steht das Säulirennen bevor.

Endlich starten die in zartrosa verpackten Zweibeiner auf allen Vieren zum Gaudi, welches von der angrenzenden Turnhalle mittels Beamer in den Saal übertragen wird. Lautstark feuern die mitfiebernden Zuschauer die rempelnden und kämpfenden «Säuli» an, denn der richtige Tipp verspricht doppelten Gewinn.

Fliessend geht es über in den dritten und letzten Teil des Abends. Das Lustspieltheater «Bsuech vom Land», bei dem nicht nur «der neue Schlitten mit Cervelat-Lenkung» sondern auch Sprüche wie «lieber ledig als erledigt» für ungemein viele Lacher sorgen. Die Scherze sorgen später an der Bar zur Musik von DJ Würmli abermals für Gesprächsstoff.

Lis Bader schmunzelt derweil, denn ihr ist an diesem Abend das Glück hold. Sie hat tatsächlich auf die richtigen «Sauen» getippt und erhält ihren Einsatz zurück.

(Zürcher Unterländer)