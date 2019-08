Am Konzert zeigen, was man musikalisch drauf hat

Nach und nach trudeln die Mitglieder der Dorfmusik Höri im Probelokal ein, stimmen ihre Instrumente, plaudern mit den Kollegen. Doch sobald Dirigent Hans Meier zum Taktstock greift, sind sie still. Konzentriert wird zuerst einmal die Tonleiter hoch und wieder runter gespielt, bevor ein Kanon angesagt ist. Feine Töne wechseln sich ab mit wuchtigen, werden wieder leiser. «Gut reagiert, prima, nun noch ein Stakkato zum Lockern», ordnet Meier an. Beim nachfolgenden Choral kritisiert der Dirigent seine Musiker ein wenig. «Nicht allzu behäbig spielen, sondern locker.» Schwungvoll geht es mit dem Samba «Grüezi, Grüezi miteinander» weiter. «Hört aufeinander. Ihr seht, es ist nicht so einfach.» Nach einer Wiederholung ist er aber sehr zufrieden und lobt seine Musikantinnen und Musikanten.

Normalerweise proben die Mitglieder der Dorfmusik zweimal pro Monat. Jetzt, da bald der Unterhaltungsabend ansteht, sind wöchentliche Proben angesagt. Schliesslich wollen alle brillieren und beweisen, dass sie musikalisch einiges draufhaben.

Es fehlt an Trompetern

«An der Abendunterhaltung wollen wir zeigen, was wir während des ganzen Jahres geübt haben», betont Präsident Marc Disch. Er selber sitzt am Schlagzeug. Zudem wolle man musikbegeisterten Gästen eine Freude machen und so vielleicht auch neue Mitglieder gewinnen. «Trompete ist sehr gesucht, aber natürlich sind alle Interessierten willkommen.» Disch lobt den guten Zusammenhalt untereinander – von den 20- bis zu den 70-Jährigen.

Auf die Gäste wartet des Konzertes wartet ein abwechslungsreiches Programm, von traditionellen Musikstücken bis zu rockigen Rhythmen, dazu Blues und Dixieland. So darf man sich unter anderem auf Stücke wie «E Vogel ohni Flügel» von Peter Reber, auf «Sommernacht in Prag» oder «The Best of Queen» freuen. Nach dem ersten Konzertteil wird das Cabaret Peperoncini wohl für manche Lachtränen sorgen. Eine Tombola mit vielen Preisen fehlt genauso wenig wie der kulinarische Teil mit Fleischkäse und Kartoffelstock, sowie einem grossen Kuchenbuffet.

Bald steht die Hauptprobe für das Cabaret an, bis dann wird jedes Detail sitzen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Konzert dafür umso besser? «Nein, lacht Vereinspräsident Marc Disch, «bei uns ist meistens beides gut.»