Am Martinimärt gab es mehr als nur Fondue

Der Martinimärt hat auch in der heutigen Zeit einen festen Platz in der vorweihnachtlichen Zeit um den 11. November. Rümlang lebt die Tradition seit inzwischen über 20 Jahren. Letzten Samstag gab es am Martinimärt wieder über 80 Aussteller, Essensangebot für jeden Geschmack und ein Festzelt des Gewerbevereins. Die Rümlanger Guggen, die Einhorngusler waren für die Gusler-Bar verantwortlich, sowie das grosse Monsterkonzert auf dem Gemeindeplatz – wobei sie diesmal nicht selber auftraten

Feuriges Vergnügen

Auf einem über drei Meter langen Röstibalken bereitete Thomas Baumgartner aus Wittnau mit Familie und Freunden geraspelten Kartoffeln auf kleinen Pfannen zu. Der Verein Fasnachtsfeuer Oberdorf ist ein Stammgast des Martinimärts und bietet auch optisch einen schönen, weil feurigen Anblick.

Gut besucht war auch der VW-Bus am Stand der Hangar 28-Garage aus Rümlang. Farbig, kuschelig und vor allem geheizt, bot er willkommene Sitzgelegenheiten in der beissenden Kälte.

Um ein Feuerfass versammelten sich zahlreiche Kinder mit Schlangenbrot an Stöcken, angeboten von der Evangelischen Täufergemeinde Rümlang. «Man muss das Brot flach machen, denn wenn es zu dick ist, muss man es zu lange braten und es wird zu dunkel» erklärte die achtjährige Linnea, die mit der gleichaltrigen Carla den farbigen Brotteig auf die Stöcke drehte. Etwas entfernt war der Turnverein Rümlang mit seinem Raclette und Stangenfondue anzutreffen. «Ich glaube, man kann es vom Markt nicht mehr wegdenken», sagt Mitglied Kerstin Riedmann.

Einer der schönsten Weihnachtsstände gehörte Edith Venturi aus Rümlang. Die Floristin bot Geschenke aus verschiedenen Materialien an. Besonders eines stach hervor, nicht nur wegen der imposanten Grösse, sondern auch wegen der Farbkombination und den roten Kerzen.

Nachwuchs gesucht

Rümlangs Martinimärt ist nicht ohne das grosse Monsterkonzert der Guggen auf dem Gemeindeplatz denkbar. Um 19.19 Uhr stimmten die Notentschalper aus Wallisellen, die Los Guggos aus Oberglatt und die Göpfischränzer aus Glattfelden zusammen zur festlichen Musikunterhaltung an. Diesmal nicht mitgespielt haben die Organisatoren aus Rümlang. Der Grund: Nachdem letztes Jahr einige Mitglieder der Einhorngusler sich kurzfristig vor dem Martinimärt von den Guggen verabschiedet haben, wurde die Plätze nicht wieder gefüllt. «Fünf sind gegangen, wir sind jetzt noch sechs und heute sind zwei krank», sagte Chefgusler Röbi Käser. Natürlich gebe es Hoffnung, dass bald neue Mitglieder dazukommen. «Wir sind jetzt wieder im Aufbau und hoffen vor allem auch auf Junge.»

Caroline Nesshold, Vizepräsidentin des Gewerbevereins, war mit dem Anlass zufrieden: «Wir wurden von den Gewerblern sehr unterstützt. Und wir hatten zum ersten Mal auch Ponys vor Ort.» Die Rümlangerin Vera Studer bot ihre Tiere dafür an. «Nächstes Jahr werden wir es nicht so kurzfristig planen und dann auch ein echtes Ponyreiten anbieten.» (Zürcher Unterländer)