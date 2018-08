Am Nachtcafé wird Stadt zum Dorf

Das 17. Bülacher Nachtcafé ging diesen Donnerstag zum letzten Mal dieses Jahr über die Altstadt-Bühne. An den drei vergangen Donnerstagabenden hat sich das Städtli jeweils in das Epizentrum des Bülacher Soziallebens verwandelt. 4500 Menschen strömten insgesamt in die Gassen und liessen sich von dem einmaligen Flair dieses Anlasses unterhalten.

Ein Anlass für Einheimische

Dass das Nachtcafé ein spezielles Dorffest ist, merkt man schnell. Wohin man blickt, begrüssen sich Bekannte, Hektik und Gedränge ist ein Fremdwort, obwohl die Menschendichte an jeder Stelle beachtlich ist. «Persönlich» ist das Stichwort, und so will es auch Mischa Klaus, Präsident Verein Gruppe Altstadt und Besitzer der Confiserie Klaus beibehalten: «Bei uns steht an jedem Stand der Chef einer Kleinunternehmung.

Das ist, was wir in der Kernzone von Bülach als relevant ansehen: eine persönliche Beratung und Beziehung zu den Kunden.» Deshalb betreibt nur das zentrumsansässige Gewerbe, von der Bahnhofstrasse bis zum Unterdorf, jeweils einen Stand. 14 waren es dieses Jahr. Dem Trend zu wachsen, sei das Nachtcafé bewusst seit Jahren widerstanden, betont Klaus.

Dass das Fest auch deswegen Kult ist, lässt sich schon daran erkennen, dass viele Besucher ihre Ferien nach dem Nachtcafé ausrichten. «Mitte Januar kommen per Facebook die ersten Anfragen nach dem Termin.» Ebenfalls eine ungeschriebene Regel ist, das Spezielles angeboten wird: Am Stand vom Café Klaus gab es unter anderem Bärlauchpesto und selbstgemachte Glacé, Dorfmetzg Angst servierte die vom Nachtcafé nicht mehr wegzudenkenden Zigeunerspiesse, für welche die Warteschlange immer am längsten war – auch vorgestern, als es zu regnen anfing.

Es gab Churros, indische Curries, Wein und Bier und vieles mehr. «Es ist ein jährliches Treffen für Bülacher und auch die, die weggezogen sind», meinte Besucherin Nadja Nägeli. Cyrill Hohler freute sich, dass lokales Bier wie das St. Laurentius unterstützt wird.

Bier vom Arzt

Und: «Wo gibt es ein Dorffest, wo der Gynäkologe Bier ausschenkt?» fragte Klaus hypotetisch. In Bülach natürlich. Der Festinitiant spracht von Patric Beer, der seine Frauenarztpraxis in der Altstadt hat. Als bekennender Fan der Brauerei St. Laurentius Craft Beer betrieb dieser seinen eigenen Stand, an dem er das Bier mit seinen Praxisassistentinnen ausschenkte. «Ich finde es eine super Idee, dass drei junge Leute eine Brauerei in Bülach gegründet haben.»

Weil sein Name sich als Wortspiel geradezu anbiete, liess Patric Beer Gläser und T-Shirts mit dem Logo Beer&more bedrucken, samt einer Infusionsflasche. «Damit auch etwas Medizinisches drauf ist», wie er ironisch betonte. Das Bier von St.Laurentius gab es natürlich auch am Stand vor dem neu eröffneten Lokal der drei Brauer Sarah Gianesi, John Hiltebrand und Pascal Fehr. (Zürcher Unterländer)