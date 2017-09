Am Samstag gibts Einblick in neuste Schulhäuser

Die neue Schulhausarchitektur kommt nüchtern und zweckmässig daher. In Kloten und Bassersdorf sind gerade grössere Schulhausbauten fertiggestellt worden. Heute Samstag findet in den beiden benachbarten Gemeinden ein Tag der offenen Tür sowie eine Einweihung statt. Die Bevölkerung ist aufgefordert mehr als nur einen äusserlichen Eindruck zu erhaschen und die zeitgenössische Schulhausarchitektur auch von innen zu bestaunen.

So öffnen die Verantwortlichen in Kloten die Türen des Neubautraktes mitten auf der bestehenden Schulanlage Feld, während die Bassersdorfer gar zur Einweihung ihres komplett neu erstellten Schulhauses Chrüzacher laden. Schliesslich hatten die Klotener wie auch die Bassersdorfer Stimmbürger etliche Millionen für die Erweiterung und Sanierung der Schulinfrastruktur aufwerfen müssen.

Es waren in beiden Gemeinden die jeweils teuersten Vorlagen der letzten Jahrzehnte, als die Stimmberechtigten vor rund zweieinhalb Jahren an die Urnen gerufen wurden. Nach teils heissen Diskussionen in den politischen Gremien sagten die Bürger an der Urne jedoch beide Male deutlich Ja zum Ausbau ihrer Schulinfrastruktur.

In Kloten gings um eine Summe von knapp unter 30 Millionen Franken, wofür es eine sehr hohe Zustimmung von 72,8 Prozent gab. In Bassersdorf ging es gar um 36,9 Millionen Franken, aber auch dort stimmten rund zwei Drittel (65,6 Prozent) dem Vorhaben zu.

Während in Basserdorf der Schulbetrieb auf der brandneuen Anlage mit zwölf Klassenzimmern, Doppelkindergarten, einer Aula und einer Doppelturnhalle bereits angelaufen ist, werden die Klotener Primarschüler erst nach den Herbstferien im Neubautrakt einziehen. Der Rest der bestehenden Anlage im «Feld», die teils unter Schutz steht, wird noch bis 2019 fertig saniert. Die heutige Einfachturnhalle gleich neben dem fertigen Neubau, soll noch diesen Herbst abgerissen und sodann durch eine Doppelhalle ersetzt werden.

In Embrach bald fertig –Opfikon plant aufs Neue

Nach zwei Anläufen werden auch die Embracher bald zu einem neuen Schulhaus kommen. Dort haben die Verantwortlichen Behörden erst vor wenigen Wochen Aufrichte auf der Schulanlage Ebnet gefeiert.

Noch länger auf ein neues Schulhaus gedulden, müssen sich die Schüler aus Glattbrugg, insbesondere am stark wachsenden Glattpark. In der Stadt Opfikon wurde nämlich ein erstes Neubauprojekt für 74 Millionen Franken im Mai 2014 an der Urne mit 50,8 Prozent der Stimmen knapp abgelehnt. Zuletzt ist ein neuer Planungskredit bewilligt worden. Ob und wann vielleicht ein Schulhaus im Glattpark gebaut wird, steht derzeit allerdings noch in den Sternen. (Zürcher Unterländer)