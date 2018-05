Am Samstag ist Kohlenmeilertag

Im Rahmen ihres grossen Schulprojekts behandelt die Primarschule Neerach vertieft eines der vier Grundelemente – das Feuer. Daher auch der Themenname «Feuer & Flamme». So lernten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel vor den Frühlingsferien, wie mit alten Methoden Feuer entfacht werden kann.

Halbkugel voller Energie

Der Höhepunkt des Jahresthemas ist jedoch ein imposanter Kohlenmeiler. Dieser wurde beim Schützenhaus aufgebaut und Mitte Mai entzündet. Das halbkugelförmige Gebilde besteht im Wesentlichen aus rund 30 Ster Buchenholz. Ein Ster ist ein Kubikmeter mit Zwischenräumen – oder «mit Luft», wie der Volksmund sagt.

Der Buchenholzhaufen ist mit Tannenreisig und der sogenannten Löschi abgedeckt. Diese etwa 30 Zentimeter dicke Schicht besteht aus Kohlenstaub, kleinen Kohlenstücken und Erde. Diese Decke verhindert, dass der angezündete Holzhaufen einfach in Flammen aufgeht, so dass nur Asche übrigbleiben würde. Stattdessen läuft unter streng kontrollierter Luftzufuhr noch bis Samstag der Verkohlungsprozess ab.

Die Löschi stamme aus dem Entlebuch, wie Köhlerin Doris Wicki erklärt, und werde seit Generationen für die Köhlerei benützt. «Sie ist möglicherweise bereits 200 bis 300 Jahre alt.»

2 Tonnen bester Holzkohle

«Am Schluss können hier etwa 2100 Kilogramm Holzkohle abgesackt werden», sagt Doris Wicki, die den Neeracher Kohlenmeiler Tag und Nacht überwacht. Alle zwei bis drei Stunden überprüft sie den Haufen und sorgt mit dem Öffnen und Verschliessen von Luftlöchern dafür, dass der Prozess richtig abläuft. Ab und zu besprenkelt sie den Haufen mit Wasser, um ihn besser abzudichten und um die Temperatur zu regulieren.

Der Platz beim Schützenhaus Neerach sei nicht ideal, sagt Wicki. Normalerweise würden die Kohlenmeiler im Wald errichtet, wo genügend Schatten und vor allem Windschutz gegeben ist.

Das Abfüllen der Neeracher Holzkohle in 4-Kilogramm-Säcke soll bei trockener Witterung am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Juni, von jeweils 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr erfolgen. Eventuell werde das Absacken um einen Tag vorverschoben, sagt Wicki. Für diese Arbeit ist die Schule auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Die abgesackte Kohle wird an Interessenten verkauft. Vorbestellungen sind über die Website der Schule möglich. Für 15 Franken gibts 4 Kilo Qualitätskohle.

Einzige Event-Köhlerin

Doris Wicki ist die einzige Köhlerin in Europa, die das Köhlern als Event anbietet. «Kunden sind meist Gemeinden oder Forstämter, die ein Jubiläum feiern. Oder dann Schulen wie in Neerach.» Während eines Kohlenmeiler-Projekts seien die Event-Besucher «bei der sagenumwobenen, mystischen und naturverbundenen Arbeit der Köhler hautnah dabei», hält die Entlebucherin auf ihrer Website fest.

«Nächsten Samstag werden wir den Meiler luftdicht abschliessen, denn bis dahin ist er durchgekohlt», sagt Wicki. Vier Helfer unterstützen sie dabei. Danach folgt die Zeit des Abkühlens.

Tag der Öffentlichkeit

Ebenfalls kommenden Samstag, 26. Mai, veranstaltet die Neeracher Primarschulpflege von 10 bis 16 Uhr einen öffentlichen Besuchstag beim Schützenhaus. Köhlerin Doris Wicki wird den Gästen den Meiler zeigen und generelle Informationen zu diesem uralten Handwerk geben. Am Nachmittag treten die Alphornbläser und die Fahnenschwinger-Vereinigung Zürcher Unterland auf. Als Verpflegung stehen Getränke und Grilladen im Angebot. Zum Schützenhaus herrscht Fahrverbot.

Am Donnerstag, 7. Juni, zeigt die Primarschule den Film «Köhlernächte» von Robert Müller. Die Aufführung im Mehrzweckgebäude beginnt um 18.30 Uhr.

(Zürcher Unterländer)