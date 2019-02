«Am achten Tag der Woche esse ich jeweils vegetarisch»

Applaus in der Fleischabteilung und ein Metzger, der sich eine Träne verkneifen muss: Der Kundschaft im Bachenbülacher Coop Megastore bot sich gestern Donnerstag beim Nachmittagseinkauf ein aussergewöhnliches Bild. Die Lautsprecherdurchsage von Geschäftsführer Daniel Manser schaffte Klarheit. «Wir verabschieden uns von unserem Siggi Bölle. Er geht heute in Pension.»

Die Bezeichnung «unser» war nicht zufällig gewählt. 34 Jahre seines Berufslebens hat der Geehrte beim Grossverteiler verbracht. Bölle war aber nicht nur ein Coop-Urgestein, sondern auch so etwas wie der Promi-Metzger des Unterlands. Ob Zeitungen, Zeitschriften oder gar das Fernsehen: Suchte man den Rat eines Fleischfachmanns, war nicht selten der Mann hinter der Bachenbülacher Fleischtheke erste Ansprechperson.

Fasziniert vom Geruch

Die Liebe zu allem was mit Fleisch und Metzgen zu tun hat, begann bei Siggi Bölle sehr früh. «Sie war wohl in mir drin», erinnert sich der heute 59-Jährige. Dazu beigetragen habe sicher, dass sowohl sein Urgrossvater, als auch sein Grossvater diesen Beruf ausgeübt haben: «Mein Vater durfte nicht, er musste den Bauernhof übernehmen.» Bereits als Dreijähriger habe er den Geruch beim Schlachten geliebt, erinnert sich der im Schwarzwald aufgewachsene Bölle. Mit 14 Jahren begann er die Lehre in der lokalen Fleischfabrik. Mit 18 Jahren wagte er sich erstmals in den Verkauf. In Deutschland habe es damals nur Fleischverkäuferinnen gegeben. «Als Chef im Hintergrund musste ich mich durchbeissen, aber ich habs geschafft», sagt er mit einem Schmunzeln.

Vor über drei Jahrzehnten hat ihn dann ein Reitkollege zum Wechsel in die Schweiz motiviert. Die erste Stelle trat er beim damaligen Konsumverein Niederhasli an, es folgten Stationen in Kloten, Zürich, Dielsdorf, Dietlikon. Seit 2004 war er mit einer kurzen Unterbrechung in Bachenbülach tätig, bis vor drei Jahren als Chefmetzger. Dann wollte er kürzer treten, reduzierte das Pensum und gab den Chefposten ab.

Tipps für Fleisch und Fisch

Am liebsten stand er hinter der Theke, dort wo die Kunden mit den höchsten Qualitätsansprüchen einkaufen. Als passionierter Angler und Hobbykoch wusste er auch beim Fisch Bescheid und konnte mit Rezepttipps weiterhelfen. Ein Service, der vor allem von der älteren Stammkundschaft sehr geschätzt wurde. Den Trend hin zur vegetarischen Ernährung nimmt Bölle gelassen und begegnete ihr früh kreativ. «Ich habe bereits vor über 30 Jahren den ersten veganen Hamburger kreiert.» Auf seinem eigenen Speiseplan steht dann aber schon sechsmal Fleisch und einmal Fisch pro Woche: «Am achten Tag esse ich jeweils vegetarisch».

Auch wenn er seit heute in Frühpension ist, die Faszination für Fisch und Fleisch wird den Hohentengener weiter begleiten: als Präsident des Angelvereins Lauchringen und als Betreiber des eigenen Partyservice. «Uns wird er fehlen», sagt Geschäftsführer Daniel Manser. Wie sehr, das werde man wohl erst am 23. Dezember richtig realisieren. Dann war Bölle jeweils «Herr der Unterländer Chinoise-Platten.» Bis zu 500 hat er hergerichtet. «Vielleicht müssen wir ihn halt im ersten Jahr durch zwei Nachfolger ersetzen», sagt sein Chef. (Zürcher Unterländer)