Am meisten Subventionen fliessen nach Stadel

Rund 3,7 Milliarden Franken betrug das Landwirtschaftsbudget des Bundes im Jahr 2017. Davon flossen etwa drei Viertel – oder 2,8 Milliarden Franken – in Form von Direktzahlungen an die Bauernbetriebe. Die Unterländer Höfe sowie die Höfe der beiden Gemeinden Buchberg und Rüdlingen erhielten insgesamt Direktzahlungen in der Höhe von 25,3 Millionen Franken. Dies lässt sich aus einem Datensatz herauslesen, den dem Recherchedesk Tamedia und dieser Zeitung vorliegt (siehe Kasten).

50000 Franken im Schnitt

Insgesamt profitierten in der Region demnach 502 Betriebe von Direktzahlungen des Bundes. Im Durchschnitt erhielt also jeder Unterländer Hof rund 50000 Franken. Die Differenz zwischen den einzelnen Bauern variiert dabei allerdings beträchtlich: Sie reicht von nicht einmal 2000 Franken für einen Betrieb in Eglisau bis zu knapp 340000 Franken, die ein Hof in Bülach erhielt.

Die Höhe der ausbezahlten Subventionen sind immer ins Verhältnis zu setzen zur Art und Grösse des Betriebs. Und davon sind sie auch abhängig, wie der Oberembracher Landwirt Michael Bosshart, Bezirkspräsident Bülach des Zürcher Bauernverbandes, erklärt. «Es kommt immer darauf an, wie ein Betrieb aufgestellt ist. Der eine kriegt Subventionen für dies, der andere für das.» Ob die Zahlungen als gerecht empfunden werden, kann Bosshart nicht so pauschal sagen. «Es ist ein Verteilkampf um die Spezialisierung.» Alle vier Jahre wird in Bern nämlich an den Rädchen gedreht, und die Details, wofür die Subventionen fliessen, werden neu festgelegt.

Die Subventionen für die Unterländer Landwirtschaft im Jahr 2017

Da kann es Gewinner und Verlierer geben – vor allem aber leide die Planungssicherheit, sagt Bosshart. «Hohe Investitionen überlegt man sich dreimal. Es kann sein, dass in ein paar Jahren nicht mehr soviel Geld kommt.» In diesem Fall blieben die Landwirte auf den Schulden sitzen, statt sie abbauen zu können. Bei gewissen Dingen sei es einfach, rasch zu reagieren. «In der Tierhaltung oder bei Spezialkulturen allerdings weniger.» Da sei man auf langfristige Sicherheit angewiesen – und diese fehle eben.

Grosser Aufwand

Beim Blick auf die Daten fällt zudem auf, dass die Höhe der Subventionen von Jahr zu Jahr schwankt. Im Fall des Unterländer Betriebs mit der höchsten ausbezahlten Summe innert vier Jahren um 140000 Franken. Wobei auch die Grösse des Betriebs variierte. Bei gleichbleibender Grösse betrug die Schwankung aber immer noch 50000 Franken. Damit überhaupt berechnet werden kann, wie hoch die Direktzahlungen für einen Betrieb ausfallen, müssen die Bauern Daten erfassen. Ein grosser administrativer Aufwand. Bosshart: «Wir müssen dokumentieren, was wir machen und was wir einsetzen.» Etwa müsse belegt werden können, welche Futtermittel bei der Nutztierhaltung eingesetzt werden.

Danach gibt es Kontrollen. Denn verbunden sind die Subventionen mit Auflagen. Werden diese nicht erfüllt, kann es zu Kürzungen kommen – gleichsam als Bussgeld. 2015 musste beispielsweise ein Neeracher Betrieb gut 15000 Franken an Kürzungen hinnehmen. 2017 schlug die Gesamtsumme der Kürzungen für die ausgewiesenen Betriebe in der Region mit 73000 Franken zu Buche.

Über die meisten der 502 in der Region subventionierten Betriebe verfügt übrigens die Gemeinde Stadel mit 30. Die Höhe der Subventionen, die 2017 dorthin flossen, betrug rund 1,4 Millionen Franken. Oberembrach kommt auf 27 subventionierte Betriebe, Steinmaur auf 24. Stadel ist jene Gemeinde in der Region, in die am meisten Gelder aus Direktzahlungen flossen, gefolgt von Bülach mit rund 1,3 Millionen Franken, Oberembrach mit rund 1,2 und Kloten mit 1,15. Über die beiden Bezirke Bülach und Dielsdorf gesehen, ergibt sich ein beinahe einheitliches Bild: 12,17 Millionen flossen total in die Gemeinden im Bezirk Bülach, 12,02 in jene im Bezirk Dielsdorf.

Bleibt die Frage, was die Schweizer Landwirtschaft ohne die Subventionen wäre. Michael Bosshart weiss darauf keine genaue Antwort. «Die Frage ist, was dann mit den Produktepreisen passieren würde. Die Subventionen wurden ja eingeführt, um sie tief zu halten.» Ihm und vielen anderen Betrieben würde ohne Subventionen aber «viel fehlen», wie er sagt. (Zürcher Unterländer)