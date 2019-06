An der Nachtruhe wird nicht gerüttelt

62 Stimmende (15 Prozent) kamen ins Dorfhuus an die Gemeindeversammlung von Wasterkingen. Grund für den Grossaufmarsch war die Abstimmung über eine Teilrevision der Polizeiverordnung. Der entsprechende Antrag inklusive Unterschriften von 63 Mitunterzeichnenden wurde im Mai 2018 eingereicht. Die Initiantin wollte im Gesetz verankern, dass die Nachruhe im Bauerndorf nicht erst um 22 Uhr, sondern bereits um 20 Uhr beginne. Ab dann wären lärmintensive Arbeiten im Freien verboten, die Dritte in ihrem Ruhebedürfnis in unzumutbarer Weise stören. «Als Schichtarbeiterin will ich abends früh ins Bett», erklärte die Initiantin, was für Murren im Saal sorgte.

Dann verlieh Alt-Gemeindepräsident Heinz Blaser mit seinem Votum der Stimmung einer Mehrheit Ausdruck. «Der bisherige Artikel genügt. Er appelliert an Selbstverantwortung und Toleranz. Besser als ein Verbot ist, mit dem Nachbarn zu reden und mit gesundem Menschenverstand eine Lösung zu finden», sagte er unter anderem und zeigte dann Mängel am Gesetzestext auf. Was heisse schon «lärmintensive Arbeiten»? Wenn jemand um 20 Uhr seine Motorsäge hervorhole, müsse er einfach sagen, es sei sein Hobby. Und überhaupt: Bei wie viel Dezibel beginne «lärmintensiv»? Was bedeute «unzumutbar»?

Rechnung durchgewinkt

Blasers Erläuterungen erheiterten den Saal. Später kristallisierte sich heraus, dass sich der Unmut der Initiantin konkret gegen einen Landwirt richtet, der seinen Traktor «unnötigerweise» nach 20 Uhr knattern lässt, weil er tagsüber einer anderen Arbeit nachgeht. Da meldete sich ein Landwirt zu Wort. «Dieser Gummiparagraph ändert nichts, aber gibt uns Landwirten ein schlechtes Gewissen bei der Arbeit. Wenn ich abends arbeite, ist es dem einen nicht recht, wenn ich es morgens mache, schimpft der andere.» Mit 20 zu 37 Stimmen wurde der Antrag des Gemeinderats und der Initiantin dann auch bachab geschickt.

Durchgewinkt wurde die Rechnung, die bei einem Aufwand von 2,69 Millionen Franken mit einem Minus von über 73000 Franken schloss, sowie die Bauabrechnung für den Umbau des ehemaligen Kindergartens.

(Zürcher Unterländer)