An diesen vier Orten könnte der Eingang zum Tiefenlager zu stehen kommen

Für den Bau und Betrieb eines Tiefenlagers wird an der Oberfläche ebenfalls eine Anlage benötigt. Wo die radioaktiven Abfälle empfangen und umgepackt werden, bevor sie unter die Erde kommen, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Regionalkonferenz Nördlich Lägern hielt im vergangenen Jahr fest, dass sich Weiach und Stadel Haberstal am ehesten als Standorte für solche Bauten eigenen würden. Nun geht es in einem nächsten Schritt darum, die Oberflächeninfrastruktur gemeinsam mit den Standortregionen weiterzuentwickeln. Zu dieser Infrastruktur gehören neben der Oberflächenanlage insbesondere auch die Betriebs- und Lüftungsschächte. Die Nagra hat für den Standort Nördlich Lägern vier Vorschläge ausgearbeitet. Diese zeigen, wo die verschiedenen Elemente platziert werden könnten.

Per Verbindungstunnel von Weiach nach Stadel

Die Lüftungsschächte sind auf keine Weise gefährlich für die Bevölkerung. Patrick Studer, Mediensprecher der Nagra, sagt: «Bei den Schächten wird Luft für das Tiefenlager angesaugt.» Über die Betriebsschächte gelangen die radioaktiven Abfälle hingegen in den Untergrund.

Vorschlag 1 der Nagra sieht vor, dass die Oberflächenanlage auf dem Gemeindegebiet von Weiach steht und auf dem Areal sämtliche Abfälle für die Tiefenlagerung verpackt werden. Dazu ist eine Fläche von rund 8,1 Hektaren erforderlich. Von der Oberflächenanlage werden die Abfälle dann per Verbindungstunnel zum Gebäude mit dem Hauptzugang transportiert. Dieses liegt im Haberstal bei Stadel. Vorschlag 2 unterscheidet sich vom Ersten lediglich darin, dass die Verpackungsanlagen für alle Abfallarten ausserhalb der Region realisiert werden. Ohne Verpackungsanlage verringert sich die benötigte Fläche der Oberflächenanlage auf 3,5 Hektaren.

Die Vorschläge 1 und 2 sehen vor, dass die Oberflächenanlagen in Weiach und Stadel per Tunnel miteinander verbunden sind. Quelle: Nagra

Alle Anlagen auf Stadler Gemeindegebiet

Bei den Vorschlägen 3 und 4 stehen alle Anlagen im Gebiet Haberstal. In Weiach würde sich dann lediglich noch der Verladebahnhof (bei allen Vorschlägen dort eingeplant) befinden. Vorschlag 3 sieht vor, dass sämtliche Abfälle vor Ort für die Tiefenlagerung verpackt werden. Die Nebenzugangsanlage grenzt direkt an die Oberflächenanlage, wodurch sich auch der Bau eines Verbindungstunnels erübrigt. Vorschlag 4 sieht dagegen eine Verpackung ausserhalb der Standortregion vor. Damit würde die Fläche der Oberflächenanlage wiederum um rund 1,4 Hektaren reduziert.

Bei den Vorschlägen 3 und 4 stehen alle Anlagen im Gebiet Haberstal bei Stadel. Quelle: Nagra

Die Regionen können nun diskutieren, welche Variante sich aus ihrer Sicht am besten in die Region einfügt und auch eigene Vorschläge einbringen. Das heisst nun aber nicht, dass auch das Tiefenlager in einer dieser beiden Gemeinden gebaut wird. Die Schächte können mehrere Kilometer lang sein. Es ist also möglich, dass in Weiach die Oberflächeanlage steht, sich das Tiefenlager aber unter Glattfelden befindet. Deshalb wird die Nagra weiterhin die Bodenbeschaffenheit verteilt über das Gebiet Nördlich Lägern untersuchen. Zurzeit laufen im Gebiet Herrenwis in Bülach die mehrmonatigen Tiefenbohrungen.

Mehr Infos unter www.nagra.ch. (Zürcher Unterländer)