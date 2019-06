«An heissen Tagen kommen bis zu 3500 Gäste»

12 Millionen Franken kostete die Sanierung des Freibads Schluefweg. Das Resultat kann sich sehen lassen. Ein Blickfang ist sicherlich der Turm in Form einer Rakete mit der 100 Meter langen Rutschbahn. Dazu kommen zwei weitere, kürzere Rutschbahnen. Daniel Weiss, Leiter Hallen- und Freibad, sagt: «An guten Tagen sind 2000 bis 2500 Gäste bei uns.» An sehr heissen Tagen können es auch mal bis zu 3500 Personen sein. «Die Besucherzahlen brechen in den Sommerferien immer ein wenig ein, da viele Leute verreisen und Badeferien im Süden machen.»

Das Freibad Schluefweg profitiert auch von seiner Lage. So befindet sich direkt neben der Anlage ein Seilpark. «Es kommt immer wieder vor, dass einige Besucherinnen und Besucher des Seilparks danach noch in die Badi kommen. Der Eintritt ist im Seilpark-Preis inbegriffen», sagt Weiss. Zudem befindet sich neben dem Freibad auch die Swiss Arena, wo der EHC Kloten seine Heimspiele austrägt. Dabei profitiert die Badi von der Eisproduktion. «Wir können die Abwärme der Kompressoren nutzen, um das Wasser im Herbst zu heizen.» Dadurch sind die Wassertemperaturen auch im September noch angenehm warm.

Nur die Wurst mitbringen

Den Schwimmerinnen und Schwimmern steht ein Becken mit 50 Meter langen Bahnen zur Verfügung. Wer es gemütlicher mag, kann sich im Strömungskanal treiben lassen. Zudem gibt es ein Kinderplanschbecken sowie ein 5 Meter-Sprungturm. Die Becken sind mit Chromstahl ausgekleidet. Zurzeit ist das Wasser in der Badi rund 23 Grad warm. Die Temperatur dürfte in den nächsten Tagen aber noch ansteigen. Das Freizeitangebot wird von Tischtennistischen und Beachvolleyballfeldern abgerundet. Die Gäste können an mehreren Grillstellen Würste braten. «Das Holz stellen wir ihnen zur Verfügung», sagt Badileiter Daniel Weiss. Auf dem Dach der Freibadgarderoben wurde von den Mitarbeitenden eine Beach-Oase mit Sand und Sonnenliegen geschaffen.

Der Einzeleintritt (gültig für Frei- und Hallenbad) kostet für Erwachsene 7 Franken. Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen 3.50 Franken. (Zürcher Unterländer)