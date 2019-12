An ihm geht keine Fälschung vorbei

Hansjörg Maurhofer sitzt seelenruhig da, die Lupe in der Hand, und inspiziert ein Goldvreneli aus dem Jahr 1930. Obwohl der 63-Jährige frühpensioniert ist, hält ihn die Leidenschaft zum Edelmetall nach wie vor gefangen. Konzentriert dreht er die Münze in den Händen, achtet auf Farbton und Prägung, lässt das Goldstück auf Marmor fallen, um den Ton zu überprüfen. «Die Ziffer 3 sieht aus wie eine 8», stellt er fest. «Das 20er-Vreneli ist am Rand teilweise abgeschliffen – keine besonders gute Qualität, sondern Mittelmass.» 267 Franken würde man momentan im Ankauf dafür erhalten, entnimmt er der Rubrik «Börsen und Märkte» des «Zürcher Unterländers». Bis zu 3000 Vreneli hat Maurhofer während seiner Zeit bei der Bank an Spitzentagen in den Händen gehalten und überprüft. «Jeder Jahrgang weist andere Merkmale auf.» Oftmals habe man versucht, ihm schlechte Ware oder sogar Fälschungen unterzujubeln. «Doch mich konnte man nicht so einfach über den Tisch ziehen.»

Dass er einmal einer der grössten Experten für Goldmünzen werden würde, hätte sich der ehemalige Briefträger nie vorstellen können. Weil die Karrieremöglichkeiten bei der Post eher bescheiden waren, zog es den damals 27-Jährigen in den Wertpostversand bei einer Bank. «Da habe ich zum ersten Mal Gold gesehen.» Maurhofer wurde schon bald Profi im Einpacken von 25-Kilo-Goldbarren, welche in die ganze Welt verschickt wurden. Dreieinhalb Jahre später stieg der junge Mann zum «Tresorier» auf, verbrachte den Arbeitstag inmitten von Münzen und Goldbarren in einem riesigen Tresor. «Gold ist sehr wichtig, und es ist interessant, damit zu arbeiten.» Erinnerungen tauchen auf. «Ein russischer Goldbarren, circa 12,5 Kilo schwer, mit Prägung in kyrillischer Schrift – das war das Schönste vom Schönen.» Die Goldbarren seien in den 80er-Jahren mit einem Kilopreis von bis zu 35'000Franken gehandelt worden.

Paradedisziplin Rechnen

Maurhofer spricht im Fachjargon, erzählt von Goldpreis, von Unzen, von Formeln, die er früher auswendig gewusst habe. «Ein Kilo Gold entspricht circa 35 Unzen», weiss er. Rechnen seischon in der Schule seine Paradedisziplin gewesen. Dann kommt er auf die Goldvreneli zu sprechen, für die er im Laufe der Zeit eine richtiggehende Leidenschaft entwickelt habe. Früher seien die Bauern für ihre Milchabrechnungen in Form von 100er-Vreneli bezahlt worden, sei ihm erzählt worden. Einen guten Lehrmeister habe er damals gehabt – «mein Vorbild». Immer mehr beauftragte man Maurhofer mit der Qualitätskontrolle von Goldvreneli. Schnell lernte er, gute von schlechter Qualität zu unterscheiden. Das 10er-Vreneli sei früher mindestens 450 Franken wert gewesen, mehr als ein 20er-Vreneli. Bei letzteren habe es viele Fälschungen gegeben. «Zwei Jahre habe ich gebraucht, bis ich die erste Fälschung erkannt habe.» Um diesen Beruf zu erlernen, müsse man vor allem Interesse an den Goldmünzen haben.

Viele heikle Situationen habe er im Lauf der Jahre in seiner Funktion als einer der grössten Fachexperten im Raum Zürich erlebt. «Wenn man im Tresor arbeitet, steht man irgendwie immer mit einem Bein im Gefängnis.» Maurhofer erzählt von etlichen Fälschungen, welche vermutlich aus ägyptischen Fälscherwerkstätten stammten, und von Goldvreneli mit Jahrgang 1936 in der Prägung. «In diesem Jahr wurden gar keine Vreneli geprägt.» Psychisch anspruchsvoll sei seine Tätigkeit schon gewesen, gibt er zu. «Wenn man von einer Fremdbank in einer 50er-Rolle sieben Fälschungen entdeckt, geht gar nichts mehr. Irgendwann ist man sich nicht mehr sicher, ob nicht alles Fälschungen sind.»

Geschenk nicht einwandfrei

1949 sei das letzte Vreneli geprägt worden, welches allerdings nie in Umlauf gekommen sei. «Für mich war dieses Vreneli das schönste aufgrund seiner Farbe und seiner Konturen.»

Zu seiner Pensionierung im März dieses Jahres hat Maurhofer von seinen Kollegen ein wunderbares Geschenk bekommen – ein 20er-Vreneli. «Die Qualität war nicht einwandfrei. Ich habe es höchstpersönlich umgetauscht.» Ja, ein Maurhofer ist schliesslich Experte.