Anbauschlacht auf dem Gebiet des Flughafens Zürich

Wo heute der Flughafen Zürich steht, wurde zwischen 1941 und 1945 Getreide auf Wiesen grossflächig angepflanzt (Bild). Die Getreideernte übernahmen Leute aus der Landwirtschaft im Auftrag der Swissair. Diese Massnahme gehörte zum sogenannten «Plan Wahlen». Um einer Lebensmittelknappheit während dem zweiten Weltkrieg zu entgehen, liess sich der Landwirtschaftsspezialist und spätere Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen einen Anbauplan einfallen. Dieser besagte, dass die Schweiz den Anteil an selbstproduzierten Nahrungsmitteln von 50 auf 80 Prozent erhöhen muss. «Wir müssen uns mit dem Gedanke einer vollständigen Selbstversorgung vertraut machen», sagte er in seiner Rede vom 15. November 1940.

Ab dann begann die Anbauschlacht. Aus Hausgärten entstanden Obstplantagen, Sportplätze wurden umgepflügt, und der Zürcher Sechseläuteplatz verwandelte sich in ein Kartoffelfeld. Die Anbaufläche wuchs während dem Zweiten Weltkrieg auf 352 000 Hektaren an. Der Selbstversorgungsgrad stieg dabei auf 70 Prozent. Dank dieser Anbauschlacht musste die Schweiz als einziges Land in Europa Kartoffeln, Gemüse und Obst nie rationieren.