Angeklagter taucht ab und wird freigesprochen

Ein heute 53-jähriger Deutscher türkischer Herkunft wurde vom Vorwurf, sich mit einer Masche über eine halbe Million Franken ertrogen zu haben, freigesprochen (wir berichteten). Am Mittwoch hätte er sich dafür vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten müssen. Doch der Beschuldigte hat sich inzwischen in sein Herkunftsland abgesetzt. Das Urteil in Abwesenheit begründete Richter Michael Peterhans nach langen Ausführungen mit der mangelnden Beweislage. Dass es zum Freispruch kam, sei auch auf die Komplexität von Betrugsdelikten zurückzuführen. Weshalb wurde der Türke überhaupt aus der Untersuchungshaft entlassen, sodass er noch vor der Gerichtsverhandlung ausreisen konnte? «Als die Frage der Haftentlassung zu beurteilen war, hatte der Beschuldigte als deutscher Staatsangehöriger einen Lebensmittelpunkt in Deutschland und wies dort auch eine feste Wohnadresse auf.» Die damalige Verfahrensleitung sei davon ausgegangen, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren auch nach einer Haftentlassung weiterhin zur Verfügung halten würde, heisst es vonseiten der Oberstaatsanwaltschaft weiter. Auch vom Geld fehle jede Spur.

Liebesbeziehung vorgegaukelt

Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch vom Bezirksgericht Bülach einen Schuldspruch wegen gewerbsmässigen Betrugs. Dafür sei er mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 54 Monaten zu bestrafen. Seine Opfer, welche zur Tatzeit beide im Bezirk Bülach wohnten, lernte der Beschuldigte im Jahr 2009 kennen, als er als Aussendienstmitarbeiter bei einer Tochterfirma eines namhaften deutschen Verlags tätig war. Er verkaufte den beiden immer wieder sogenannte Faksimile. Das sind originalgetreue Nachbildungen von historisch wertvollen gedruckten oder handschriftlich erstellten Dokumenten. Der Türke verkaufte die Bücher jedoch weit über deren Schätzwert und ertrog so mehr als 250000 Franken.

Damit nicht genug. Dem einen Geschädigten gab er vor, eine gemeinsame Bekannte namens «Frau Pfister» zu haben, die in den USA lebe und Geld brauche. In der Folge übergab das Opfer, welches wahrscheinlich altersbedingt über reduzierte kognitive Fähigkeiten verfügte, immer wieder Bargeld an den Beschuldigten, welches dieser nach eigenen Angaben jeweils an die Tochter von «Frau Pfister» weitergegeben habe. Dadurch ertrog der Türke insgesamt knapp 280000 Franken.

Der zweiten Geschädigten spielte er vor, dass er in sie verliebt sei und Geschlechtsverkehr mit ihr haben wolle. Im Rahmen dieser «Liebesbeziehung» verlangte er von ihr Geld, zum Beispiel für den Kauf einer Rolex und eines Autos. Auf diese Weise übergab die Geschädigte dem Beschuldigten innerhalb eines Jahres über 100000 Franken.