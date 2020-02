Angst vor der Reise gibt kein Geld zurück

Teamevent in Davos statt Mailand

Ich spiele Fussball beim FC Regensdorf. Wie in der Wintervorbereitung üblich, wollten wir uns in einem Trainingslager im Süden Europas auf die Rückrunde vorbereiten. Geplant war ursprünglich ein viertägiger Aufenthalt am Gardasee in Italien. Beim Reisbüro hiess es jedoch: «Alles ausgebucht!». Der Grund: Viele Mannschaften haben sich dazu entschieden, aufgrund des Coronavirus nicht ins Trainingslager zu fliegen, sondern an einen Ort zu reisen, der auch mit dem Auto zu erreichen ist. Seither sind eineinhalb Monate vergangen. Inzwischen hätten wir eigentlich froh darüber sein können, dass die Reise in den Norden Italiens nicht zustande gekommen ist. Nur haben wir leider zwischenzeitlich einen Wochenendtrip nach Mailand gebucht, was ehrlich gesagt nicht unbedingt besser ist in der aktuellen Situation. Geplant war ein Besuch im altehrwürdigen Fussballstadion San Siro. Das Spiel zwischen Inter Mailand und US Sassuolo Calcio wird aber höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als die Reise zu stornieren. Als wäre das nicht genug, müssen wir einen Grossteil der Kosten für das Hotel trotzdem bezahlen – das EDA hat noch keine Reisewarnung herausgegeben. Unsere vermutlich letzte Hoffnung ist ein Skiweekend in Davos. Aber nun gibt es ja im Kanton Graubünden auch schon zwei bestätigte Fälle. Fortan ist man vor dem Virus nirgends mehr sicher. Flavio Zwahlen