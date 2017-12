Anonym sterben geht nicht

Immer mehr Auswärtige möchten in Oberglatt beerdigt werden. Natürlich sind das nicht irgendwelche Auswärtige, sondern Menschen mit Bezug zu Oberglatt, in der Regel ehemalige Einwohner der Gemeinde. Der Gemeinderat will, dass solche Bestattungen weiterhin möglich sind, allerdings müssten in diesem Fall die Gebühren den Angehörigen weiterverrechnet werden. Damit die Gebühren kommunal klar geregelt sind, werden sie neu zu einem Bestandteil der Gebührenverordnung. Dies entschieden am Donnerstagabend 84 Stimmbürger (2,4 Prozent) an der Gemeindeversammlung, indem sie die neue Friedhofsverordnung genehmigten.

Diese sieht noch weitere Änderungen vor. Unter anderem besteht neu die Pflicht, die Todesmitteilung im vom Gemeinderat bestimmten Publikationsorgan zu veröffentlichen. Zudem wird das Grabgeläute an das heutige Ruhebedürfnis der Bevölkerung angepasst und mit der reformierten Kirchenpflege abgesprochen. Dies, um Anwohner vor Lärm zu schützen.

Dieser Passus weckte in einem Stimmberechtigten etwas Unmut. Er fände es schade, wenn Kuhglocken, Schiffshörner oder eben Kirchenglocken immer mehr beschränkt würden. Kirchenpflegerin Liselotte Mahler konnte ihn jedoch beruhigen. Die bisherige Praxis beim Grabgeläute werde weitergeführt. Es ging wohl nur um eine formelle Anpassung. Schliesslich genehmigten die Anwesenden die neue Verordnung mit grossem Mehr.

Es bleibt bei 122 Prozent

Auch alle anderen Geschäfte kamen an diesem Abend problemlos durch. Dazu zählten der Voranschlag 2018, die Finanz- und Aufgabenplanung 2017 bis 2021, die Sanierung des Lehrschwimmbeckens, die neuen Statuten des Sonderpädagogischen Schulzweckverbandes Dielsdorf und die revidierte Gebührenverordnung der Gemeinde Oberglatt.

Der Voranschlag sieht bei einem Aufwand von 42,5 Millionen Franken ein Defizit von 1,3 Millionen Franken vor. Der Gesamtsteuerfuss bleibt bei 122 Prozent. In der Investitionsrechnung ist der Neubau des Primarschulhauses für 4,4 Millionen enthalten sowie die Sanierung der Aussenanlage bei der Chliriethalle und der Bushaltestelle am Bahnhof. (Zürcher Unterländer)