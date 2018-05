Anonyme Person verbreitet Anschuldigungen

Es sind happige Unterstellungen an die Adresse von Claudia Morganti (FDP), die am 10. Juni für den zweiten Wahlgang als Schulpräsidentin von Winkel antritt (siehe oben). Sie werden derzeit in einem Mail-Dossier verschickt, auch an die Redaktion des «Zürcher Unterländer». Der Absender der acht kleingedruckten A4-Seiten bleibt anonym. Zum Zweck des Dossiers schreibt der Verfasser: «Es dient der Übersicht, woher die Informationen und Gedanken der Kandidatin für das Präsidium der Schule Winkel herzuführen sind.» Als Aufhänger dient ihm Morgantis Engagement im Kernteam von «Schulen der Zukunft».

Gemäss Dossier handelt es sich dabei um eine «esoteriklastige» Organisation, die bis vor kurzem vom dem angeblich «rechtextremen Gedankengut» verbundenen deutschen Hirnforscher Gerald Hüther mitgeleitet worden sei. Als Mitglied des neuen Kernteams, das die Nachfolger von Hüther und Hunziker übernommen hat, wolle Morganti wahrscheinlich dieses Gedankengut in die «sehr gut aufgestellte» Winkler Schule bringen, heisst es weiter. «Wollen Sie das zulassen?», fragt der Absender. Zur Untermauerung verwendet er selbst Quellen esoterischer Organisationen.

«Schmutzkampagne»

Morganti hat eine Vermutung, wer der Urheber des anonymen Mails sein könnte und überlegt sich, rechtliche Schritte einzuleiten. Bei den Vorwürfen im Dossier handle es sich um eine haltlose Schmutzkampagne. Das einzige, was daran stimme, sei die Tatsache, dass sie sich für «Schulen der Zukunft» einsetze. «Mit Esoterik oder gar Rechtsextremismus hat diese aber nichts zu tun», sagt sie. «Mir ist keine seriöse Quelle bekannt, die Hüther je mit solchem Gedankengut in Verbindung gebracht hätte – wäre es anders, hätte ich mich sofort von ihm distanziert.» Hüther sei Neurobiologe.

«Er untersucht, was es braucht, damit Kinder sinnhaftig und nachhaltig lernen. Das interessiert mich, ja es muss mich als Mitglied der Schulpflege interessieren», sagt sie. «Schulen der Zukunft» sowie Gerald Hüther und auch Co-Gründer Daniel Hunziker, würden sich wissenschaftlich mit dem natürlichen Lernverhalten der Kinder auseinandersetzen, damit die Freude am Lernen erhalten bleibt und Potenzialentfaltung erst möglich wird.

Wenn es einer Schule gelinge, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann betreibe sie eine aktive Schulentwicklung und sei sich damit einer ihrer Hauptaufgaben als pädagogische Institution bewusst, ist Morganti überzeugt. Die Schule Winkel hätte bereits am einen Kongress der Initiative und einem Workshop von Daniel Hunziker teilgenommen. «Das Echo und die Wirkung habe ich sehr positiv empfunden», sagt Morganti.

Weshalb anonym?

Sie geht davon aus, dass der Absender des anonymen Mails das Ziel verfolgt, mit allen Mitteln ein Gerücht zu streuen, das den Wahlkampf im letzten Moment negativ für sie beeinflussen könnte. «Wenn diese Person sich ihrer Sache so sicher wäre, weshalb steht sie nicht mit ihrem Namen hinter ihren Aussagen?», fragt Morganti.

Vor allem aber bedauert sie es, dass diese Kampagne von der eigentlichen Sache, nämlich dem zweiten Wahlgang, ablenkt. Für diesen ist Morganti eigentlich zuversichtlich, hat sie doch das absolute Mehr am 15. April lediglich um drei Stimmen verpasst. Bei der Wiederwahl in die Schulpflege erzielte sie von allen Kandidierenden das beste Resultat. 711 Wähler setzten sie auf ihre Liste. Kontrahent Mathias Brunner (parteilos, von der EVP portiert) wurde mit 639 Stimmen als Mitglied bestätigt. (Zürcher Unterländer)