Ansteckende Pferdekrankheit ist unter Kontrolle

Anfang Februar war die Pferde-Szene im Bezirk Dielsdorf in Aufregung. Nachdem bereits der Pferdesportstall Sigg in Buchs seit vergangenem Oktober mit der hochansteckenden Druse-Krankheit kämpfte, hatte sich das Bakterium vor rund sechs Wochen auch in der Reitanlage RGO Dielsdorf bemerkbar gemacht. Infizierte Tiere leiden an ähnlichen Symptomen, die Menschen bei einer Grippe zeigen: Fieber, laufende Nase und Halsschmerzen.

Doch so gross damals die Angst vor einer weiteren Verbreitung war – unterdessen hat sich die Situation entspannt. Im Unterland wurden keine weiteren Fälle bekannt. Und im Pferdesportstall Sigg geht man davon aus, dass die Angelegenheit überstanden ist. Seit beinahe sechs Wochen sind keine neuen Erkrankungen mehr aufgetreten. Ändert sich bis Freitag nichts an der Situation, kann der Betrieb von den Tierärzten als Druse-frei erklärt werden. «Dann werden wir eine Flasche Champagner öffnen», sagt Simon Angliker vom Pferdesportstall Sigg.

Für längere Zeit resistent

Die vergangenen Monate seien intensiv gewesen. Einerseits war der Mehraufwand mit täglichem Fiebermessen und Pflegen der erkrankten Tiere beträchtlich. Anderseits verzeichnete der Betrieb schmerzliche finanzielle Einbussen wegen abgesagter Turniere, Reitkurse und überbetrieblicher Kurse für Lernende.

Simon Angliker lobt die Pensionäre der Pferdesportstall Sigg AG für ihr Verständnis. «Sie haben sich vorbildlich an unsere Massnahmen gehalten, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Das heisst: Auch gesunde Tiere haben den Betrieb für Turniere sowie Kurse nicht verlassen.» Nachdem die Pferde die Infektion überstanden haben, sollten sie über mehrere Jahre hinweg resistent bleiben.

Auch in der Reitanlage RGO in Dielsdorf sind seit zwei Wochen wieder alle Pferde fieberfrei. Von insgesamt 40 Tieren seien etwa 15 erkrankt, sagt Betriebsleiterin Myrta Zbinden. Doch bei allen bis auf zwei sei der Verlauf eher mild gewesen. Dass die Sache überstanden ist, wagt sie aber noch nicht zu glauben: «Es kann sein, dass wir bereits morgen wieder bei einem Pferd erhöhte Temperatur feststellen.»

Panik in sozialen Medien

Die Reitanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Horse Park Dielsdorf und dem Dressurstall Mainau. Dennoch sind diese Stallungen bis anhin drusefrei geblieben. Das Bakterium verbreite sich eben nicht über die Luft, erklärt Tierarzt Peter Attinger aus Gockhausen, der den Pferdesportstall Sigg betreut. «Am häufigsten zu Ansteckungen kommt es bei direkten Kontakten von Tier zu Tier.» Als der Nachbarbetrieb erste Fälle vermeldete, ergriff der Horse Park sofort Vorsichtsmassnahmen. An einem Informationsabend klärten zwei Tierärzte über die Krankheit und die wichtigsten Verhaltensregeln auf.

Stärker als die Krankheit selbst habe sich dagegen die Panik im Internet verbreitet, stellt Attinger fest. Druse-Fälle habe es schon immer gegeben. «Aber mit den Sozialen Medien hat die Dynamik heutzutage eine ganz andere Dimension erhalten.» Bei vielen Meldungen habe sich zum Glück der Verdacht in der Laboruntersuchung nicht bestätigt.

(Zürcher Unterländer)