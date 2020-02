Anstellung von Sarah Akanji beim Kanton soll ein Nachspiel haben

Der «Fall Akanji» rückte SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr vor rund einem Monat (einmal mehr) ins Visier der SVP. Damals war bekannt geworden, dass Kantonsrätin Sarah Akanji (SP, Winterthur) in der von Jacqueline Fehr geleiteten Justizdirektorin eine Stelle angetreten hatte. Schnell war von «Vetterliwirtschaft» und «Filz» die Rede.

Die SVP fordert nun mit einer Motion, die sie am kommenden Montag im Kantonsrat einreichen will, die Gewaltentrennung im Kanton Zürich zu stärken. Konkret soll es künftig nicht mehr möglich sein, dass Personen, die in der Verwaltung des Kantons tätig sind, gleichzeitig auch in der Legislative, also dem Kantonsrat, mitwirken können.

Eingereicht wurde der Vorstoss von Kantonsrat Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht). Er will die Motion zwar nicht als Forderung nach einer «Lex Akanji» verstanden haben. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass das Anstellungsverhältnis der im Frühling 2019 gewählten SP-Kantonsrätin den Anstoss dazu gegeben hat.

Bisher nur hohe Kaderausgeschlossen

Jacqueline Fehr hat jedoch gar nichts Unrechtes getan, Kantonsangestellte dürfen grundsätzlich auch Mitglied des Kantonsrates sein. Und auch was die konkrete Stellenbesetzung betrifft, sind keinerlei Hinweise auf Unregelmässigkeiten bekannt.

Die SVP fordert nun mit einer Motion eine Verschärfung der Unvereinbarkeits-Bestimmungen im kantonalen Gesetz über die politischen Rechte. Dort ist beispielsweise geregelt, dass Personen, die direkt einer Regierungsrätin oder einem Regierungsrat unterstellt sind, also etwa Amtsleiter oder Generalsekretäre, nicht gleichzeitig einen Sitz im Kantonsrat haben können. Akanji jedoch ist keine hohe Kaderangestellte, sondern arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Gemeindeamt. Die Stelle mit einem Pensum von 50 Prozent ist befristet bis Ende August.

An diesem Punkt setzt die Forderung der SVP an. Die Unvereinbarkeit soll deutlich ausgeweitet werden. «Uns geht es darum, dass Leute, die im direkten Einflussbereich einer Direktion, also der Kernverwaltung arbeiten, nicht auch gleichzeitig als Gesetzgeber im Kantonsrat tätig sein können», sagt Amrein. Irgendwo müsse man aber natürlich eine Grenze ziehen: «Lehrer, Polizisten und Bezirksrichter beispielsweise sollten weiterhin auch Kantonsräte sein dürfen.» Ein «Fall Akanji» sollte jedenfalls nicht mehr möglich sein.

Auch Ex-Juso-Präsident angestellt

Zum «Filz»-Vorwurf an die Adresse der Regierunsrätin trug wohl auch eine frühere Stellenbesetzung bei: Lewin Lempert, ehemaliger Präsident der Juso Kanton Zürich, fand auch eine (ebenfalls befristete) Anstellung in der Direktion von Jacqueline Fehr. Im Gegensatz zu Akanji ist er jedoch nicht Mitglied des Kantonsrats, womit sich die Frage der Unvereinbarkeit gar nicht stellt.

Amrein sieht in diesem Fall jedoch ein anderes Problem: «Im Sinne einer Selbstregulierung hätte Jacqueline Fehr vielleicht merken müssen, dass das keine so gute Idee ist.»

Sollte die Motion im Kantonsrat eine Mehrheit erhalten, müsste der Regierungsrat eine konkrete Regelung zu dem Thema ausarbeiten.