Antenne ins Schloss eingebaut

4G - Vier Generationen

Der derzeit höchste Mobilfunkstandard ist als LTE (Long Term Evolution) bekannt. Es ist die nunmehr 4. Generation – deshalb auch als 4G bezeichnet –, seit 1978 das erste Mobiltelefon Natel A in der Schweiz auf den Markt kam. Die Geräte samt Koffer wogen rund 26 Kilo, und die Gesprächsdauer war von der damaligen PTT (Post, Telefon, Telegraf) auf drei Minuten begrenzt. Ab 1983 kamen die Natel B und ab 1987 die Natel C auf, die allesamt noch auf analogen Netzen liefen. Zusammen gehörten sie zur 1. Generation (1G).



Ab 1991 kam das Natel D mit dem ersten digitalen Mobilfunkstandard GSM. So wurde nebst der Sprachtelefonie auch die mobile Datenübertragung per Handy möglich (2G). Es folgte UMTS-Standard (3G), der bereits mehr mobile Leistung als private ADSL-Internetanschlüsse brachte, was als Quantensprung bezeichnet wurde in der Branche. Nach dem erweiterten 4G+ wird derzeit bereits die Technologie für ein 5G-Netz getestet.



cwü