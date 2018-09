Arbeiter von Gerüst gestürzt und verletzt

In Rafz hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 23-jähriger Arbeiter war für seine Arbeit an einem Rohbau eines Industriegebäudes auf ein Baugerüst geklettert. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er plötzllich zwischen dem Gerüst und der Fassade rund drei Meter in die Tiefe.

Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Er wurde nach der Ersbetreuung durch Sanitäter des Spitals Bülach mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen. Zur Bergung des Verletzten stand zudem die Feuerwehr Rafz-Wil im Einsatz. (mcp)