Arzt nicht wegen Vergewaltigung verurteilt

Mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, mehrfacher Pfändungsbetrug und Misswirtschaft: Das Bezirksgericht Bülach hat gestern einen Arzt wegen verschiedener Wirtschaftsdelikte verurteilt. Laut der Staatsanwaltschaft soll der 57-Jährige an seinem Wohnort zudem eine Brasilianerin vergewaltigt haben. Von diesem Vorwurf wurde er jedoch freigesprochen. Er wird mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten bestraft.

Vorliebe für Latinas

Nachdem sich der Beschuldigte von seiner Ehefrau hatte scheiden lassen, kam er über Whatsapp in Kontakt mit einer Brasilianerin. Diese lebte zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter in einem Elendsviertel. Trotz der grossen Distanz entwickelte sich eine Art Liebesbeziehung zwischen den beiden. Der Arzt lud die Frau und das Kind für die Dauer von drei Monaten in die Schweiz ein. In der Wohnung des Beschuldigten kam es zum Geschlechtsverkehr zwischen dem «Liebespaar». Dieser soll jedoch gegen den Willen der 26-Jährigen sowie unter Anwendung von Gewalt geschehen sein. Die Staatsanwältin sagte bei der Hauptverhandlung, welche bereits Anfang Oktober stattgefunden hat: «Die Aussagen der Frau sind sehr detailliert.» Der Beschuldigte habe der Geschädigten vorgehalten, dass er schon viel Geld für sie nach Brasilien geschickt habe und sie nun machen müsse, was er ihr sage. Die Geschädigtenvertreterin sprach von einer «Favela-Masche» des Beschuldigten: «Er lud bereits mehrere Frauen in die Schweiz ein und beutete sie hier sexuell aus.» Der Beschuldigte stritt die Vorwürfe vehement ab, weshalb sein Verteidiger einen Freispruch in diesem Punkt forderte.

Der Richter sagte zum Freispruch: «Die Aussagen der Geschädigten veränderten sich zwischen den Einvernahmen. In den wesentlichen Punkten wiederholte sie sich nicht.» Deshalb sei der Beschuldigte wie häufig bei solchen Sexualdelikten nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» freizusprechen.

Konkursdelikte gestanden

Bei den Wirtschaftsdelikten war die Sachlage klarer. Der Beschuldigte, der heute Schulden in der Höhe von mehreren 100000 Franken hat und zu 100 Prozent krankgeschrieben ist, war geständig. Seit 2009 wird sein Lohn gepfändet. Über Kreditkarten, die auf seine Arztpraxis lauteten, kaufte er sich jedoch Gegenstände für den Privatgebrauch, ohne dies dem Betreibungsamt zu melden. «Dadurch war das Leben, das der Beschuldigte führte, ein bisschen sehr luxuriös», sagte der Richter. Die Einkäufe führten einerseits zur Überschuldung seines Unternehmens. Dadurch hat er sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der Misswirtschaft schuldig gemacht. Andererseits sind die wahrheitswidrigen Angaben zu seinen Vermögenswerten und Einnahmen als mehrfacher Pfändungsbetrug zu werten.