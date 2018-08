Atzeni fährt historischen Sieg ein

«Sehr, sehr viel» bedeute ihm dieser achte Gewinn des nationalen Titels, sagte Giuseppe Atzeni, «ich bin sehr glücklich darüber. Ich wollte diese Marke unbedingt erreichen und habe ein Jahr lang konsequent darauf hingearbeitet.» Der Grund: Mit dem achten Schweizer-Meister-Titel egalisierte der dreifache Europameister auf der Offenen Rennbahn von Zürich-Oerlikon eine historische Bestmarke. Vor ihm hatte einzig ein gewisser Jacques Besson zwischen 1942 und 1954 achtmal an Landesmeisterschaften der Steher die Nase vorn gehabt. Und gemessen an den Medaillengewinnen an nationalen Titelrennen dürfe er sich mit acht goldenen Medaillen und weiteren acht Podestplätzen nun definitiv als der erfolgreichste Schweizer Steher aller Zeiten bezeichnen lassen, fügte Atzeni an.

«Natürlich kann ich mir dafür nichts kaufen, aber es macht mich stolz und ist eine Riesenfreude, dass ich das erreicht habe, als 40-jähriger Familienvater mit eigenem Geschäft.»Doch nicht nur die historische Dimension, sondern auch die Art und Weise, in der Atzeni seinen achten Schweizer-Meister-Titel herausfuhr, imponiert. So hatte er am Ende nicht weniger als vier Runden Vorsprung auf Roberto Pasi-Puttini aus Brissago TI, der hinter seinem Niederglatter Schrittmacher Robert Buchmann als Zweitplatzierter die Ziellinie passierte. «Für die meisten der 1500 Zuschauer bin ich sicher als Favorit ins Rennen gegangen, ich war aber gewarnt, weil Puttini mich in dieser Saison auch schon besiegt hat», verriet der Spitzenfahrer des VC Steinmaur, «mit einem so klaren Sieg konnte ich darum auf keinen Fall rechnen.»

Den Jüngeren abgehängt

Die Basis zum Erfolg legte Giuseppe Atzeni gleich zu Beginn des Rennens. «Anders als man es sonst von mir kennt, bin ich sehr schnell gestartet», schilderte er, «nach gut zehn Minuten waren wir schon an Puttini dran, haben ihn überholt und danach lange das Tempo konstant gehalten.» Die weiteren drei Rundengewinne fuhr Atzeni hinter seinem Schrittmacher Mathias Luginbühl erst in den letzten zehn Minuten heraus.

«Puttini hatte da die Silbermedaille schon auf sicher», räumte Atzeni relativierend ein, «ich hätte eigentlich auch nicht weiter so schnell fahren müssen, aber mein Schrittmacher hat gemerkt, dass es mir gut läuft, und dann sind wir einfach immer weiter zugefahren.» Den vielen Zuschauern, darunter auch einige Fans aus seinem Umfeld, habe er etwas bieten wollen. Er könne sich nicht daran erinnern, jemals einen solch klaren Sieg herausgefahren zu haben, sagte Atzeni, «und das gegen einen 15 Jahre jüngeren Konkurrenten, das macht es natürlich umso schöner.»

Als fairer Sportsmann vergass er jedoch nicht zu erwähnen, dass er von der Absenz Claudio Imhofs profitiert habe. Der Steher-Schweizer-Meister von 2016 trat in anderen Bahndisziplinen erfolgreich an der am Montag beendeten Radbahn-EM in Glasgow an. «Aber auch ihn habe ich heuer in Oerlikon schon besiegt, von daher wäre es mit Imhof spannender und schwieriger für mich geworden», schätzt Atzeni, «der Sieg wäre aber auch mit ihm als Konkurrent dringelegen.»

EM-Start fraglich

Das bisherige Abschneiden in der laufenden Saison belegt dies: Abgesehen vom 2. Platz im internationalen Steherrennen und dem besagten 2. Rang hinter Roberto Pasi-Puttini siegte Giuseppe Atzeni stets, wenn er auf der offenen Rennbahn von Zürich-Oerlikon startete. «In den letzten Jahren habe ich mir nach jeder Saison selbst gesagt, dass es nächstes Jahr vermutlich nicht wieder so gut gehen wird», erzählte der Steinmaurer, «aber dann habe ich im Winter immer viel trainiert, und im Sommer konnte ich noch immer gut mit allen mithalten.» Neben der Unterstützung durch seine Ehefrau und seine Familie und dem Glück, von ernsthaften Verletzungen verschont geblieben zu sein, erklärt sich der 40-Jährige die anhaltenden Erfolge vor allem mit zwei Faktoren: «Ich habe noch immer riesige Freude an meinem Sport, muss weder jemandem etwas beweisen noch von den Rennen leben und kann sie darum locker angehen.»

Ob er die momentane Hochform auch an der Steher-EM von Anfang September im deutschen Erfurt ausnützen möchte, lässt er im Moment noch offen. Die Charakteristik der dortigen Bahn und die starke Konkurrenz, an der er im Vorjahr bereits im Halbfinal gescheitert war, schrecken ihn eher ab.

Grosse Freude über Bronze

«Sehr zufrieden» mit seinem Abschneiden zeigte sich auch Giuseppe Atzenis Steinmaurer Clubkollege Peter Jörg. Der 46-Jährige landete mit fünf Runden Rückstand auf den Sieger und eine Runde hinter Roberto Pasi-Puttini auf Rang 3. «Ich habe mir das Rennen gut eingeteilt mit dem Ziel, eine Medaille zu gewinnen», verriet er. Dass sein Plan am Ende aufging und er sich mit der bronzenen seine insgesamt 17. Medaille an einer Schweizer Meisterschaft umhängen lassen durfte, freute ihn auch aus einem besonderen Grund: «Jetzt habe ich immer noch eine Medaille mehr als Atzeni, der Vorsprung bleibt.»

Zum ersten Mal aufs Podest hatte es der Steinmaurer bereits vor 20 Jahren geschafft: 1998 gewann er ebenfalls Bronze. «Viele Leute, auch bekannte Schrittmacher, haben mir dazu gratuliert und betont, was für eine grosse Leistung das doch sei», berichtete Jörg, «aber man muss auch sehen, dass Giuseppe Atzeni ja auch schon 40 ist – und noch eine Klasse besser.» Dass er am Ende den Volketswiler Michael Alborn, der lange vor ihm gelegen hatte, auf den 4. Rang verwies, erklärte der fünffache Schweizer Meister mit seiner Routine, dank der er den passenden Moment für den Angriff geduldig abgewartet habe. Angesichts der jüngsten Erfolge ist ein Rücktritt für den Routinier heuer denn auch weiter weg als auch schon. «Solange ich noch immer um eine Medaille fahren kann, mache ich sicher weiter», meinte Jörg, «nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei.» (Zürcher Unterländer)