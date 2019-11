Auch die Kleiderwahl ist ein Kinderrecht

Dass Kinder in einem sicheren Zuhause aufwachsen und zur Schule gehen können, ist nicht überall selbstverständlich. Um dies zu thematisieren, hat die Schule Rorbas-Freienstein-Teufen anlässlich des 30-jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention gestern ein Projekttag zum Thema Kinderrechte veranstaltet.

Der Schule geht es darum, dass ihre Schülerinnen und Schüler wissen dass es Kinderrechte gibt. «Wenn die Kinder über ihre Rechte Bescheid wissen, haben sie auch die Möglichkeit, sich für diese einzusetzen», sagt Fabienne Welte, Sozialarbeiterin der Schule. «Zudem wollen wir als ganze Schule zeigen, dass wir hinter diesen Rechten stehen.» In ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin sieht sie sich als Anwältin der Kinder. «In der Schweiz herrscht immer noch Ungerechtigkeit zwischen den Gesellschaftsschichten», sagt Welte. «Es beginnt schon im Kleinen. Wenn Kinder zum Beispiel aus finanziellen Gründen nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie ihre Mitschüler.»

Auf spielerische Art

Die Kinderrechtskonvention haben mittlerweile 196 Vertragsstaaten ratifiziert, darunter auch die Schweiz. Dabei geht es um Rechte wie: Recht auf Schutz, auf Förderung sowie auf Mitwirkung. Da sich die Kinder vom Kindergarten bis zur Oberstufe in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, hat sich eine Projektgruppe verschiedene Methoden ausgedacht, um das Thema aufzuarbeiten. Mit Geschichten, Filmen und Diskussionen versuchen die Lehrer auf unterschiedliche Weise, den Schülerinnen und Schüler die Kinderrechte näher zu bringen.

Am Projekttag lernen die Schulkinder ihre zehn wichtigsten Rechte kennen.

Während die Unterstufenklasse draussen ein Rollenspiel aufführt, gestalten die eine fünfte Klasse im Schulzimmer Plakate. Indem jede Gruppe zu einem Recht ein Plakat gestaltet, lernen alle die zehn wichtigsten Kinderrechte kennen. «Wir hoffen, dass sich die Kinder in gewissen Situationen an diesen Tag zurückerinnern», sagt Chantal Kessler, Lehrerin der Klasse. «Wir wollen die Kindern auch dazu ermuntern, sich für sich selber, aber auch für andere Kinder auf der Welt einsetzen.»

Dass nicht überall auf der Welt Kinder die gleichen Rechte haben und zum Teil unter schlechten Umständen leben müssen, hat viele Kinder der Klasse beschäftigt. «Ich wusste nicht, dass es in anderen Ländern so anders ist», sagt Jonas (10). Und sein Kollege Nathanael (11) ergänzt: «Und ich wusste nicht, dass die USA die Kinderrechtskonvention nicht einmal unterschrieben hat.» Die beiden Knaben gestalten ein Plakat zum Thema: Recht auf Gerechtigkeit, welches sie der Klasse anschliessend präsentieren. Dabei lernen die Kinder auch dass sie selber entscheiden dürfen, welche Kleider und welche Frisur sie tragen wollen und dass sie auch ein Recht auf Privatsphäre haben.

30 Klassen vom Kindergarten bis zur Sekundarschule nehmen am Anlass teil.

«Die Zukunft gehört euch»

«Wir wollen euch dazu auffordern, euch Gedanken zu machen und Verantwortung zu übernehmen», sagt Michael Bormann, Mitglied der Schulleitung. «Ihr habt Rechte und die Zukunft gehört euch.» Vor ihm haben sich die 30 Klassen in der Sporthalle Freienstein versammelt. Mit kurzen Beiträgen wollen sie den Projekttag gemeinsam abschliessen. Als Höhepunkt singen die 630 Schülerinnen und Schüler anschliessend aus voller Kehle «We are the World».