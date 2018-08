Auch ohne Rekordzahlen war es ein erfolgreiches Festival

Das diesjährige Zürich Openair konnte nicht an das Rekordergebnis von 2017 mit 80 000 Besucherinnen und Besuchern anknüpfen. Grund dafür dürfte vor allem das Wetter gewesen sein. Waren die Early-Bird-Tickets schon früh ausverkauft, entscheiden sich auch immer viele spontan, je nach Wetter; ab Donnerstag war es regnerisch und kühl. Doch mit 65 000 Gästen bewegt sich die Zahl in einem ähnlichen Bereich wie 2013 und 2015, zwei durchwegs erfolgreiche Jahre.

Kaum Lärmklagen

«Das Festival verlief sehr friedlich. Wir hatten tolle nationale und internationale Acts und trotz des Wetterumschwungs am Donnerstag eine tolle Stimmung auf dem Gelände», liess Rolf Ronner, Veranstalter des Zürich Openair, in einer Medienmitteilung verlauten.

Auch aus polizeilicher Sicht gab es nichts zu monieren. Die Kantonspolizei teilte auf sozialen Medien mit: «Die mehrtägige Grossveranstaltung ging gestern ohne nennenswerte Vorkommnisse zu Ende.» Es habe nur etwa eine Handvoll Lärmklagen, vereinzelte Diebstähle sowie ein paar Verzeigungen wegen Verstossen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben, heisst es auf Anfrage.

Sturmböen und Regen

Das Gewitter, das am Donnerstag über Rümlang zog, sorgte dafür, dass das Konzert des Zürcher Dancehall-Künstlers Stereo Luchs aus sicherheitsgründen verspätet beginnen musste. Die Fans des US-Amerikanische Rap-Stars Kendrick Lamar hatten am Abend mehr Glück. Erst als er seinen Auftritt beendet hatte, fegten erneut starke Sturmböen und Regen über das Areal an der Flughofstrasse. Dies führte dazu, dass eines der Partyzelte kurzzeitig evakuiert werden musste, da zu viel Wasser auf dem Dach war. Ansonsten konnte das Festival ohne Unterbrechungen weitergehen.Seite 2 und 3 (Zürcher Unterländer)