Auf Beutefang in der 1. Liga

Sie sind zurück in der 1. Liga regional: Franziska Raff und ihre Teamkolleginnen bestreiten die Basketball-Meisterschaft in diesem Winter wieder in der höchsten Liga des Regionalverbandes. Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga im Frühling 2017 beendeten die Raptors auch die abgelaufene Spielzeit in der 2. Liga auf Platz 1. In den vergangenen zwei Jahren verloren die Regensdorferinnen lediglich eine einzige Partie.

«Es war die letzte, und wir waren bloss zu sechst», erinnert sich Raff, eine der zwei Captains des Teams. Ein Drei-Punkte-Wurf des Gegners in der letzten Sekunde besiegelte am 20. April das 33:34. Davor hatten die Raptors 27 Siege aneinandergereiht, bei einer Korbdifferenz von +754. Mit über 40 Punkten Unterschied geendet habe aber nur «vielleicht ein Spiel», weiss Raff. «Auch in der 3. Liga gibt es Teams, die wissen, wie Basketball spielen geht.»

Erfolg dank Familiengefühl

Der Lauf durch die Ligen begann mit einem Zerwürfnis. Die Saison 2015/16 hatten die Basketballerinnen noch für Divac bestritten. Nach der Spielzeit verliess das Team den Club. «Wir waren uns nicht einig, wer uns trainieren soll», erzählt Franziska Raff. «Wir befürchteten, dass wir Spielerinnen verlieren, wenn wir bleiben.» Neue Heimat wurde Phönix Regensdorf, wo gerade die Nachwuchsarbeit intensiviert worden war. Gespielt und trainiert wird im Rütihof Zürich.

Ihre Equipe zeige den Juniorinnen, wo es hingehen könne, sagt Innenspielerin Raff: «Wir sind eine Möglichkeit.» Ein paar Juniorinnen seien schon ins Training integriert, erklärt Will Adams. Seit zwei Jahren beübt er die Auswahl, nach dem Rücktritt von Giorgio Talegon nun aber alleine. Das sei zwar mehr Arbeit, schmunzelt Adams. Doch sie fällt leicht: «Es ist eine gute Truppe, eine nette kleine Familie». Dieses Familiengefühl sei ein wichtiger Grund für den Erfolg.

Seine Basketballerinnen dächten an die Gruppe, erklärt Adams. Er glaubt deshalb, dass es in der 1. Liga weitergehen kann mit dem Gewinnen. «Wir haben ein neues System eingeführt. Das benötigt immer Zeit. Wir haben Fortschritte gemacht in unserem Spiel. Und wir arbeiten weiter an Verbesserungen.» Das Team sei wieder in der höchsten regionalen Liga, weil es sich anstrenge. «Wir haben auch in den letzten zwei Jahren trainiert wie ein 1.-Liga-Team.»

Leidenschaft und Einsatz

Für Erfolg sorgen soll die disziplinierte Defense und ein kompakter Teamauftritt. Sechs Basketballerinnen standen schon gemeinsam für Divac in der Halle. «Die Leidenschaft für Basketball ist immer noch dieselbe wie damals und unser Einsatz auch», stellt Franziska Raff fest. In der 1. Liga Regional wollen sich die Aufsteigerinnen «möglichst bald oben festsetzen». Dazu sei nach dem Aufstieg das Konditionstraining intensiviert worden.

«Wir werden sehen, was möglich ist», sagt Will Adams. Er selbst sagt: einiges! Der Trainer ist von den Qualitäten seiner Equipe überzeugt. «Das Team ist besser, als es selbst denkt. Wir werden besser abschneiden, als viele erwarten.» Nach dem ersten Spiel vom 23. Oktober werden die Regensdorferinnen wissen, wo sie stehen. Denn in die Meisterschaft starten sie gleich bei ­Seuzach-Stammheim. Es ist der Regionalmeister der vergangenen Saison. (Zürcher Unterländer)