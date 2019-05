Auf Pirsch am neuen Seebner Seeli

Noch ist es ruhig am Seebner Seeli. Doch in der weiten Senke zwischen den nahen Bauernhäusern und der Flughafenautobahn ist es bei weitem nicht still an diesem Morgen. Der Berufsverkehr auf der A51 sorgt für eine stetig rauschende und brummende Geräuschkulisse mitten im Grünen. Am tiefsten Punkt weit und breit steht mit Gummistiefeln ausgerüstet Werner Loosli, Präsident des Naturschutzvereins Winkel-Rüti. Er blickt durchs hohe Gras in die Richtung, wo sich das neu angelegte Gewässer befinden muss. Noch ist er allein, aber bald kommt Verstärkung.

Auf der Siegfriedkarte (1880) ist das alte Seeli noch zu sehen. Quelle: GIS Kanton Zürich

Loosli hat mit Umweltwissenschaftlerin Evi Binderheim abgemacht. Zusammen führen sie an diesem Morgen eine Schulklasse aus Winkel an den historischen Ort. Hier, wo sich bis vor kurzem nur sumpfige Felder und feuchte Wiesen ausbreiteten, lag vor etwas mehr als 100 Jahren noch ein stattlicher See (siehe Box), auf dem einst mit Booten gefischt wurde. Dass es etwas unterhalb von Seeb heute wieder eine offene Wasserfläche gibt, ist dem Engagement des lokalen Naturschutzvereins zu verdanken. Die Idee, in der grösstenteils trockengelegten Senke im Riet wieder ein Gewässer anzulegen, sei schon eine Weile herumgeschwirrt, erzählt Loosli.

Naturschutz mit Bagger

Vor zwei Jahren sei es dann konkret geworden, als der Winkler Gemeinderat Hand bot und eine Vereinbarung über die Schaffung eines neuen Seebner Seelis abgeschlossen werden konnte. «Wir mussten niemanden überzeugen, es war allen klar, dass wir da etwas machen sollten», erinnert sich der pensionierte Flughafenmitarbeiter und ehrenamtliche Naturschützer. Ende 2017 hob man mit einem Bagger eine grössere und mehrere kleine Mulden aus. Bis dahin war das Gebiet «ein aus ökologischer Sicht vernachlässigtes Stück Natur», finden Loosli wie auch Binderheim.

Die Bülacherin ist von den Winklern als Beraterin und zur fachkundigen Begleitung des Seebner-Seeli-Projekts beigezogen worden. «Eine spannende Sache», schwärmt sie. «Wir haben hier eine Aufwertung des ­Gebiets vorgenommen.» Die Parzelle sei schliesslich schon ­vorher als kommunales Naturschutzgebiet auf den Plänen verzeichnet gewesen. Das neue Gewässer sorgt nun allerdings für eine viel höhere Artenvielfalt auf diesem rund eine Hektare grossen Grundstück der Gemeinde. Für die Landwirtschaft sei das Areal ohnehin uninteressant. Das rechtfertige den künstlichen Eingriff allemal.

Umweltwissenschaftlerin Evi Binderheim erklärt, wie die vielen kleinen Wassertierchen bestimmt werden können.

«Wir versuchen, die Dynamik der Natur nachzubilden», erklärt Binderheim. Mit den Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse von Petra Bendele kämpft sie sich anschliessend durchs hohe Gras ans Ufer des Weihers. Ziel ist es, eine Bestandesaufnahme vorzunehmen. Im Fokus: Sogenannte Wirbellose. Alles, was die Fünftklässler mit ihren Keschern, Netzen und umfunktionierten Teesieben aus dem Wasser fischen können, wird vorsichtig in grosse Behälter gebracht. Danach gehts ans Bestimmen der Arten anhand von Datenblättern. Das macht nicht allen gleichermassen Spass, aber ist für die meisten allemal interessanter, als Mathe oder Deutsch zu büffeln.

«Iiiiiiih» und «wääääh», kreischt es manchmal. Durch den Lupendeckel sehen Fliegenlarven, Wasserkäfer und Wanzen nicht besonders anziehend aus. Und die Grosslibellenlarve ist wirklich gross. Plötzlich ekelt sich ein Junge: «Das sieht ja wie ein Skorpion aus.» Binderheim bestätigt: «Das ist ein Wasserskorpion.» Mancher Kopf weicht etwas zurück. Aber was furchteinflössend klingt, ist ungefährlich.

Naturverständnis fördern

Bald schon sind ein Dutzend Tiere auf der Liste bestimmt. Die Wissenschaftlerin schätzt, dass die Schüler in den Behältern insgesamt 15 bis 20 Arten gefangen haben. Das Projekt Seebner Seeli ist indes auf gutem Weg. So wird die Winkler Schule auch künftig regelmässig vor Ort anzutreffen sein. Anfang Juni hilft eine Klasse die Hecke schneiden, die auf dem Aushubmaterial gepflanzt wurde, und macht bei der Gebietspflege mit. Loosli freut sich über die jungen Forscher und ihre Hilfe. Er ist sich sicher: «Solche Erlebnisse schaffen bei den Kindern ein echtes Verständnis für die Natur.»

(Zürcher Unterländer)