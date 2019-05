Auf Spurensuche mit einer Supernase

«Ich bin gespannt, ob er das Reh findet», sagte Timo (8), bevor Jäger Daniel Dahmen mit seinem Hund Pollux in den Wald stach. Das «Reh» war in diesem Fall ein an einem Seil befestigtes Stück Fell, das einem geschossenen Reh abgezogen worden war. Der elfjährige Markus und Unterstufenlehrerin Christa Schmid waren zuvor mit dem Fell ein Stück in den Wald hinein gegangen, wobei sie dieses am Boden entlang schleiften – um genügend Spuren für die feine Hundenase zu hinterlassen. Am Ende legten sie es hinter einem Baum ab. Danach begann für Pollux die Arbeit.

Der dreijährige Grosse Münsterländer lief auf das Kommando von Daniel Dahmen schwanzwedeln zwischen den Bäumen hindurch. Pollux nahm exakt dieselbe Route wie zuvor Christa Schmid und Markus. Keine drei Minuten dauerte es, bis der Hund das Rehfell erschnüffelt hatte. Zur Belohnung gab es ein kurzes Reissspiel mit seinem Herrchen, danach gab der Jagdhund «seine» Beute brav ab.

Die Jagd als gesellschaftlicher Anlass

Mit dieser Übung wurde den Schülerinnen und Schülern der Tagesschule Regensberg gezeigt, wie die Nachsuche nach einem verletzten Wildtier abläuft. Diese und weitere Aktivitäten im Wald bildeten den Abschluss einer Projektwoche zum Thema Mittelalter, bei der es unter anderem auch um den Forst und dessen Nutzung ging. «Wir möchten den Kindern zeigen, dass die Jagd etwas ist, dass sich über die Jahre erhalten hat», erklärte Christa Schmid. Ausserdem hätten sich die Unterstufenschüler seit den Sportferien mit dem Thema Wald auseinandergesetzt.

Christa Schmid und Markus legten mit dem Fell die Spur für Pollux.

Das Tierwohl habe im Mittelalter wohl noch keinen so hohen Stellenwert wie heute gehabt, berichtete Daniel Dahmen. «Die Jagd war eher ein gesellschaftlicher Anlass, bei dem es darum ging, eine Trophäe nach Hause zur bringen.» Ganz anders heute: Die Jagd ist streng geregelt und dient unter anderem dazu, die Wildbestände zu regulieren.

Die Jäger kommen auch zum Einsatz, wenn ein Wildunfall passiert ist. Laut Daniel Dahmen geschehen in Regensberg jährlich zwischen 15 und 30 Verkehrsunfälle, bei denen ein Tier verletzt wird. «Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein angefahrenes Tier, das geflüchtet ist, mit einem ausgebildeten Hund gesucht wird», erklärte der Jäger. Dabei steht im Vordergrund, das Tier zu finden, und – falls es noch lebt – von seinen Schmerzen zu erlösen.

Nachsuche dauert manchmal mehrere Tag

Für die sogenannte Nachsuche werden ausgebildete Schweisshunde eingesetzt. Diese Hunde sind in der Lage, bis zu 40 Stunden nach dem Vorfall den Geruch des Tieres aufzunehmen. Nicht immer geht es aber so blitzschnell, bis ein Jagdhund das verletzte Tier aufgespürt hat. Manchmal erstreckt sich die Nachsuche über mehrere Tage. Dann ist es wichtig, dass der Hund regelmässig Pausen einlegen und Wasser trinken kann.

Nebst der Wildnachsuche-Übung machten die Schülerinnen und Schüler einen Waldrundgang mit dem Obmann der Pachtgesellschaft, Hans-Ulrich Frigg, und lernten bei Lehrerin Martina Wassmer verschiedene Waldtiere kennen. Jäger und Förster Daniel Dahmen rief den Kindern in Erinnerung, dass das gefährlichste Waldtier weder der Bär noch der Fuchs noch das Wildschwein sei – sondern die Zecke. (Zürcher Unterländer)