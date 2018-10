Auf abgelegen Pfaden durch die Südtürkei

Mut bedeutet, sich in eine mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Mit dieser Einstellung sowie Urvertrauen und Zuversicht verliess Bea Haslimeier Ende März ihren Wohnort Kloten. Mit dem zehn Kilogramm leichten Rucksack bestieg sie den Nachtzug nach Budapest, fuhr nach Istanbul und weiter in südlichere Gefilde, um Querfeldein durch Karien zu wandern.Die Klotenerin wanderte in wilder Natur, durch schroffe Felsgebiete, unwegsames Gelände und wurde hin und wieder mit einem Blick aufs ägäische Meer belohnt. Bei Temperaturen von über 30 überwand sie hunderte Höhenmeter hinauf und hinab.

Ohne GPS kaum möglich

Den Weg hatte Bea Haslimeier zuvor mit Kartenmaterial gründlich studiert und sich mit Wanderern ausgetauscht die den Pfad schon gegangen sind. «Man darf sich den Wanderweg in diesem abgelegenen Gebiet nicht wie ein gut ausgeschilderter Schweizer Wanderweg vorstellen,» erzählte sie den rund vierzig Zuhörenden am Freitagabend im Hegnerhof. «Manchmal musste ich die Wegmarkierung suchen, weil sie von Pflanzen überwuchert war, Geröllsteine versperrten den Weg und war kaum als solcher zu erkennen.» Haslimeier reiste ohne Smartphone, nur nit einem GPS. «Ohne das GPS wäre ich aufgeschmissen gewesen, oft konnte ich mich nur damit orientieren», erzählte sie.

Türen öffneten sich

Wo sie übernachten würde, entschied die 55-jährige jeweils vor Ort. Sie erzählte von eindrücklichen Begegnungen mit einfachen Bauersleuten die sie zum Essen und Übernachten einluden. Auf einer Busfahrt lernte sie eine Türkin kennen, die in Deutschland gelebt hatte und mit der sie wieder einmal deutsch sprechen konnte. Für die gelernte Handarbeitslehrerin war es interessant zu erfahren, wie die Frauen ihren Alltag organisieren, was und wie sie kochen.

Wenn Bea Haslimeier in einer Pension oder einer Herberge übernachtete, war sie oft der einzige Gast, was sie nicht daran hinderte am Abend Essen ein schönes Kleid anzuziehen. Auch ein Lippenstift führte sie mit sich, und trug ihn auf. «So genoss ich den Tagesausklang nach einer anspruchsvollen Wanderung noch mehr», erzählte sie. Auch ihre Blockflöte gehörte zu ihr. «Darauf spielte ich täglich, vor allem dann, wenn ich Heimweh verspürte oder mich einsam fühlte», berichtete sie.

Rücksack plötzlich weg

Als ihr Rucksack einmal mit sämtlichen Papieren und Geld verschwand, fühlte sich Bea Haslimeier am Boden zerstört. Immer noch mit grossen Gefühlen erzählte sie: «Mir graute davor, aufs Konsulat in die 20-Millionenstadt Istanbul reisen zu müssen, um neue Papiere zu beschaffen.» Sechs Stunden verbrachte sie mit Bangen im ländlichen Polizeibüro, bis ihr die Beamten mitteilten ihr Gepäck sei gefunden worden und unterwegs, zurück zu ihr. Das Wechselbad der Gefühle war unbeschreiblich. Sie bekam den Rucksack samt komplettem Inhalt zurück. «Nichts war gestohlen worden, ich war so erleichtert und glücklich», erinnerte sie sich.

Bea Haslimeier arbeitet als Lehrperson für Hauswirtschaft an Mittelschulen. Sie ist ausserdem im Vorstand des Förderverein Hegnerhof, wo sie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Haslimeier sagt von sich selber, dass sie keine ehrgeizige Wandererin sei. «Mir geht es drum, den Alltag hinter mir zu lassen, und zu mir selbst zu kommen», erklärte sie. Nach wenigen Tagen seien alle Sorgen von ihr abgefallen, sie fühlte sich als Teil des Kosmos. Lieber als Kilometer abspulen, nehme sie sich Zeit für Begegnungen und die Kultur der Menschen. «Die Herzen öffneten sich und ich begegnete gastfreundlichen, guten Menschen», schloss sie ihren berührenden Reisebericht.

Wohin sie die nächste Wanderung führen wird, weiss Bea Haslimeier noch nicht. «Darüber mache ich mir keine Gedanken, ich zehre noch von den Erinnerungen an die Wochen in der Türkei», erklärte sie. (Zürcher Unterländer)