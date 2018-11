Auf das Vollbad ist zu verzichten

«Dass wir im November zum Was­ser­sparen aufrufen, ist sehr ungewöhnlich», sagt Matthias Okumus. Der Betriebsleiter der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) kann sich nicht dar­an er­innern, dass in der Vergangenheit so spät im Jahr ein sol­cher Appell an die Bevölkerung gerichtet werden musste. «Das Einsparpotenzial im Winter ist auch geringer als im Sommer», gibt Okumus zu bedenken.

Wenn die Sonne im August allen einheizt, könne die Bevölkerung eher zum Wassersparen sensibilisiert werden. Konkret wird nun da­zu aufgerufen, keine Autos und Vorplätze zu waschen, keine Vollbäder zu nehmen und auf wasserintensive Arbeiten zu verzichten. Bisher sei allerdings noch nicht viel davon zu merken, dass der Verbrauch zurückgegangen ist, bilanziert Okumus.

Wasser von Partner zukaufen

Grund für die Massnahme sind die fehlenden Niederschläge in der Region. Seit Monaten dauert die Trockenheit nun an. Dies hat dazu geführt, dass die Grundwasserspiegel einen sehr tiefen Stand aufweisen und die Quellen nur noch eine bescheidene Wassermenge liefern. Ein Beispiel: Das grösste Grundwasserpumpwerk der GWL im Hardwald von Dietlikon förderte 2017 rund 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser. Dort liegt derzeit der Spiegel rund einen halben Meter unter dem Wert des Vorjahres, was umgerechnet rund 150 000 Kubikmeter weniger Wasser bedeutet. «Wir wollen die Grundwasserspiegel nicht noch mehr absenken lassen», begründet Okumus den Aufruf.

Die GWL ist gezwungen, Wasser von Partnern zuzukaufen. «Wir haben derzeit eine sehr hohe Fremdbezugsmenge von der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal», erklärt der GWL-Betriebsleiter. Die Partnerversorgung bezieht Wasser von Winterthur und aus dem Zürichsee, der ein fast unerschöpf­liches Reservoir darstellt.

Die Grundwasserspiegel der GWL erholen sich nicht so schnell. «Wir schätzen, dass dies erst in mehreren Monaten bis Jahren der Fall sein dürfte», sagt Okumus. Nötig dafür seien intensive Niederschläge. Und solche sagen die Meteorologen nicht vor­aus. (Zürcher Unterländer)