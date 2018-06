Auf dem Stadtplatz gibts das Konzert im Vorbeigehen

«Eigentlich hätte ich es da hinstellen wollen, aber da ist ja jetzt die Box für die Schachfiguren», meint Barbara Schäfli. Auf dem Stadtplatz den richtigen Ort für ein Klavier zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Klotener Zentrumsmanagerin entscheidet sich für eine Position, etwas versetzt zur Brunnenanlage, am Nordende des Platzes. Thorsten Roth, der Schulleiter der Musikschule Kloten-Bassersdorf-Lufingen, hilft ihr, das Instrument in den richtigen Winkel zu drehen und abzustellen. Das wärs.

Ab sofort hat auch die Flughafenstadt ein öffentlich bespielbares Klavier. Es ist weiss grundiert und hat grosse Konfettiformen als Designelemente erhalten. Gestaltet haben es ein Dutzend Schüler der Berufswahlschule Kloten (BWS) – nicht nur dieses eine, sondern auch fünf weitere. «Eines davon wird nächste Woche in Lufingen aufgestellt», sagt Roth, wo genau, das wisse man noch nicht, «entweder auf dem Kirchgemeinde- oder auf dem Rathausplatz.»

Anlass für die Aktion ist das 50-Jahr-Jubiläum der Musikschule. «Die Idee dahinter ist eine Ein­ladung für alle», sagt Barbara Schäfli. «Alle sollen spielen, auch der, ders nicht kann.» Die Initiative war usrprünglich von Elsbeth Fässler ausgegangen. Die Bereichsleiterin Schule und Bildung hatte öffentliche Klaviere in Denver gesehen und war von der Idee so angetan, dass sie Schäfli mit der Umsetzung in Kloten betraute.

Gnadenbrot fürs Modell 115

Thorsten Roth greift wieder in die Tasten; Schumann, dann Chopin und Mendelssohn. Auf dem «Square» gibt es nicht wenige Passanten, die sich im Sommer auf diese Weise spontan im Klavierspiel versuchen könnten: Da ist die Migros, die Stadtverwaltung und nicht zuletzt die Anwohner. Da müsste sich so manch ein Pianist finden lassen.

Und auch Zeit, um das En-pas­sant-Klavierspiel auszuprobieren, bleibt genug: Bis Ende August sollen die Instrumente stehen bleiben, «dann werden wir die, die noch gut spielbar sind, verschenken, an Leute, die sie brauchen können». Ein Gnadenbrot für die Klaviere nennt es Schäfli. «Quasi ein letzter Auftritt», sagt Roth dazu, «wo es noch einmal den Zweck erfüllen darf, zum Spielen und zum Ausprobieren zu animieren.» Ein Appell ans freie Musizieren. «Es geht hier nicht ums Perfekte, sondern ums Spontane.» Und schliesslich sei so ein Piano mitten auf dem Platz ja wirklich nicht zu übersehen.

«The Entertainer» von Scott Joplin; eine Melodie, die alle kennen. Thorsten Roth und BWS-Schulleiter Georg Wehrli spielen das Stück spontan vierhändig; die eine oder andere der anwesenden BWS-Schülerinnen wippt mit, was dem ganzen Einweihungsakt kurz vor Mittag etwas passenden Schwung verleiht. Und es beweist darüber hinaus: Das Modell 115 aus dem Schweizer Hause Burger & Jacobi ist für sein Alter sehr gut im Schuss: Die Seriennummer verweist immerhin auf ein Baujahr in den frühen 40ern.

«Teuer war nur der Transport»

War das mit sechs Instrumenten kein kostspieliges Unterfangen? «Wirklich was gekostet hat nur der Transport», sagt Schäfli. «Wenn man die Spezialfarben und die Abdeckblache miteinrechnet, kommt man insgesamt auf knapp 2000 Franken.» Die Abdeckblache ist dunkelgrün und ist auf der Sitzbank bei den Schachfiguren deponiert worden.

Weil es rund um den Stadtpark Wohnungen gibt, hat das «Spiel mich»-Klavier quasi Öffnungszeiten erhalten; schliesslich muss auch das freie Musizieren der Klotener seine Ordnung haben. Abends wird abgedeckt und eingepackt, am Morgen wieder enthüllt und aufgestellt. Einen Teil der Arbeit übernimmt der Inhaber des angrenzenden Gastro­betriebs. Man hilft sich aus.

Und was wäre, wenn die Witterung dem Klavier doch zu arg zusetzte? Oder Vandalen? «Wenn ein Klavier wirklich nicht mehr spielbar ist, dann tauschen wir es aus», sagt Barbara Schäfli. Darum hätten die Schüler ja insgesamt sechs Instrumente bemalt. Nebst Kloten und Lufingen wäre auch die an dieselbe Musikschule angeschlossene Gemeinde Bassersdorf als Klavierstandort vorgesehen gewesen. Bloss hat man sich bei der dortigen Ortspolizei gegen ein öffentliches Klavier ausgesprochen. Gemäss Roth ging es dabei um Bedenken im Zusammenhang mit Lärm und Jugendlichen. Die entsprechende Anfrage bei der Gemeinde und Gemeindepolizei blieb gestern bis Redaktionsschluss hängig. (Zürcher Unterländer)