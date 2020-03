Auf der Suche nach Emotionen und Toilettenpapier

Der Mann putzt dort, wo es eigentlich gar nichts zu putzen gibt. Immer wieder fährt er langsam mit seinem Wischlappen über das Geländer, das niemand mehr berührt. Der Ankunftsbereich beim Terminal 2 am Zürcher Flughafen ist menschenleer. Dort, wo sich sonst Familien in die Arme fallen, Hunde an ihren Besitzern hochspringen und Limousinenchauffeure auf Geschäftsreisende warten, herrscht an diesem Dienstagmorgen um 10 Uhr gespenstische Ruhe. Ein Blick auf die Anzeigetafel: Die nächste Gepäcklieferung wird in 20 Minuten erwartet, ein Flug aus Berlin. Bis dahin kann die Wischmaschine weiter ungehindert ihre Runden über den bereits spiegelblanken Boden ziehen.

Szenenwechsel: Anzeigetafel Terminal 1. Dort, wo es sonst unablässig rattert, weil die unzähligen Abflüge aktualisiert werden: Totenstille. Es gibt auch nichts mehr zu aktualisieren. Sämtliche Flüge, die den Flughafen zwischen 10 Uhr (Dubai) und 22.45 Uhr (Singapur) verlassen, füllen die Anzeigetafel nicht einmal annähernd aus. Wer wohl jetzt noch nach Rom fliegt? Auch im Terminal 1 scheint es, als hätte jemand den Hahn des Menschenstroms zugedreht, sodass dieser bestenfalls noch tröpfelt. Vereinzelt sieht man Reisende Richtung Sicherheitskontrolle schreiten. Dort sind die Angestellten damit beschäftigt, fast nichts zu tun, einige stapeln die farbigen Kisten vor den Gepäckscannern neu – immer wieder. Auch hier: Eine Frau putzt, was eigentlich schon glänzt. Vor dem Zutritt zur Sicherheitskontrolle eine Gruppe junger Italiener, vier tragen einen Mundschutz, einer hat sich die Schlafmaske, die man auf Langstreckenflügen bekommt, über den Mund gezogen. Andere Reisende, die bei der Jagd nach Schutzmasken leer ausgegangen sind, wickeln sich den Schal straff ums Gesicht.

Corona scheint dem Flughafen nicht nur Leben und Lautstärke, sondern auch die Emotionen geraubt zu haben. Die erwartungsfrohen Gesichter, das Lachen, die freudig-nervösen Kinder: alles weg. Über der Szenerie liegt eine derart gespenstische Stille, dass einen die Lautsprecherdurchsage zusammenzucken lässt. Bleibt zu hoffen, dass die gesuchte Frau den Flug nach Malaga noch erwischt. Niemand weiss, ob und wann der nächste geht.

Seit zehn Stunden gilt die «Ausserordentliche Lage» Dem schon zuvor arg gebeutelten Flughafen hat er vor allem etwas Neues gebracht: Absperrbänder und geschlossene Geschäfte. Jedes Café, jeder Take-away, jedes Restaurant hat den Sitzbereich gesperrt. Kaffeetrinken geht nur noch im öffentlichen Raum – wenn man das heisse Getränk denn bekommt. Die grosse amerikanische Kaffeehauskette hat ganz dichtgemacht, dort gibt es das flüssige Koffein nicht mal mehr zum Mitnehmen. «Dort oben gibts noch einen Kaffee», ruft uns ein Mann zu. Ein kleines Zeichen der Solidarität.

Je näher man dem Airport Shopping kommt, desto omnipräsenter sind sie: Menschen mit Toilettenpapier. Der Arbeiter hat das Paket mit acht Rollen an den Rucksack gebunden, die junge Frau lässt die Rolle wie ein Designer-Handtäschchen am Handgelenk baumeln, eine ältere Frau hat das Papier um ihren Bordkoffer geschnallt. «Wo hats noch?», will ein Mann kurz und knapp von ihr wissen. Sie zeigt in Richtung Grossverteiler. Dort findet man sie wieder, Menschen auf engem Raum. Auf der Jagd nach Mehl, Eiern – und Toilettenpapier.

Überall informieren Monitore darüber, was noch geöffnet ist: Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Kioske, Take-aways, Banken und die Post. Ein Mann betritt eine Apotheke. Hinter der Glasscheibe sieht man einen Angestellten den Kopf schütteln. Als ob er nichts anderes erahnt hätte, verlässt der Kunde mit einem Schulterzucken den Laden. Dabei prallt er beinahe in zwei Flughafenangestellte, die ihre Zeit mit Warten verbringen.