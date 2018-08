Auf der Suche nach Mühlsteinen

Vier alte Steinblöcke erwecken derzeit grosse Beachtung. Bauherren entdeckten sie schon im Frühjahr 2000, als der Schopf neben einer alten Müllerei in Glattfelden abgebrochen wurde. Nun wurde Harry Nussbaumer durch einen ehemaligen Gemeinderatskollegen auf die Mühlsteine aufmerksam. Gemeinsam mit dem Geologen Peter Eckardt unterzog er sie einer genauen Prüfung: Einer der vier Steine stammt vermutlich von dem Glattfelder Güggelstein.

Somit besteht er wie dieser Findling aus Verrucanogestein. «Der Verrucano ist ein ganz spezielles Gestein und wurde abgesehen vom Güggelstein noch nirgends in Glattfelden gefunden», sagt Nussbaumer. «Es entstand vor etwa 300 Millionen Jahren auf dem Urkontinent Pangäa.» Ein weiterer Stein besteht aus Granit. Dieses Gestein ist jünger als der Verrucano; der Experte Eckardt schätzt sein Alter auf 200 bis 300 Millionen Jahre.

Unverzichtbare Instrumente

Obschon das Gebiet der Geologie für Nussbaumer als emeritierter Astrophysiker Neuland ist, faszinieren ihn die alten Steinplatten sehr. «Mühlsteine sind kaum beachtete, aber wesentliche Elemente unserer Basiskultur», sagt Nussbaumer. «Für unsere Vorfahren waren die Steinplatten unverzichtbare Instrumente, um aus Getreide Mehl zu fabrizieren.

Dass sie aus Steinen bestehen, die schon lange vor der Menschheit entstanden, macht sie noch faszinierender.» Er würde sich wünschen, dass alte Mühlsteine nicht einfach vergessen gehen, sondern als wertvolles Kulturgut betrachtet und bewahrt werden. «Wer Mühlsteine in unserer Umgebung kennt oder Genaueres über ihre Herkunft und Fabrikation weiss, ist eingeladen, darüber zu berichten.»

Wissen sammeln

Um dieses Stück Unterländer Kultur zu erhalten, sollte das Wissen gemäss Nussbaumer am besten in einer etablierten Institution gesammelt werden; er schlägt dafür das Ortsmuseum Bülach vor. Hannelore Schlecht ist Präsidentin der Lesegesellschaft, welche dieses betreibt. Sie findet Nussbaumers Vorschlag eine gute Idee: «Unser Museum drängt sich als Institution natürlich auf und dieses Wissen wäre bei uns sicher an einer guten Adresse. Ich werde diesen Vorschlag gemeinsam mit der Kommission besprechen.»

Findling Güggelstein

Die vier Steinplatten der alten Müllerei sind jedoch nicht die einzigen Gesteine, die Nussbaumer in Glattfelden untersucht hat. Als Autor des lokalhistorischen Buches «Geschichten zu Glattfeldens Geschichte» wurde er vor kurzem von der Gemeinde angefragt, mehr über den Güggelstein in Erfahrung zu bringen. Der Güggelstein ist ein Findling, der auf dem alten Flussweg vom Riverside zum Restaurant Fähre liegt. An eben diesem Ort liegt auch eine weitere kreisrunde Steinplatte, die wohl vom Verrucanostein abgehauen wurde und als Mühlstein ausersehen war.

Nussbaumer und Eckardt entdeckten einen Defekt an ihr: Offenbar brach an der Mahlfläche ein Stück weg, als die Steinplatte aus dem Felsen gehauen wurde. Dies machte die ganze Platte als Mühlstein unbrauchbar. Deshalb wurde sie wohl direkt neben dem Felsblock, von dem sie abgehauen wurde, liegen gelassen. «Den Stein wegzutragen hätte auch nicht viel Sinn gemacht; er wiegt über eine Tonne - gemäss meinen Messungen 1360 Kilogramm.»

Von Pangäa bis zur Glatt

Neben der Musterung des Mühlsteins rekonstruierten die beiden auch den Weg des Findlings an seinen heutigen Standort. «Das Verrucanogestein bildete sich vor 300 Millionen Jahre auf Pangäa. 240 Millionen Jahre später, also vor 60 Millionen Jahren, formierten sich dann die Alpen. Dabei schob eine langsame, aber gewaltig mächtige Bewegung des afrikanischen Kontinents Schichten des früheren Urkontinents über Teile der Alpen - die alte Verrucanoschicht überlagerte dadurch die jüngere Gesteinsschicht der Alpen», erklärt Nussbaumer.

Durch einen Gletscher wurde Verrucanogestein mitstamt dem heutigen Güggelstein schliesslich von den Alpen nach Glattfelden transportiert. Das geschah vermutlich in der vorletzten grossen Eiszeit. Als dessen Eis vor ungefähr 180’000 Jahren schmolz und der Gletscher sich zurückzog, blieb der Findling an seinem heutigen Standort liegen.

(Zürcher Unterländer)