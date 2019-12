Auf sonntäglicher Geschenkejagd

Mit über 90 Geschäften, 14 Restaurants und Bars und neun Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr ist das Glattzentrum eines der beliebtesten Einkaufszentren der Schweiz. Das zeigte sich auch am verkaufsoffenen Sonntagmittag. Zahlreiche shoppingfreudige Familien zog es nach Wallisellen.

Extra aus St.Gallen angefahren

Einige von ihnen kamen sogar aus angrenzenden Kantonen wie St.Gallen, Zug oder dem Aargau. So kamen zum Beispiel Miko Brügger, seine Frau Sabina Graf sowie die sechsjährige Tochter Aurora extra aus St.Gallen angefahren. In den Schweizer Kultladen Franz Carl Weber zog es besonders viele Familien und Kinder. Soraya und Brayan liessen sich von Promoter Daniel Strebler bunte Seifenbubbles zeigen. Die beiden sind in Begleitung ihrer Eltern Ivan und Jennifer Barreido gekommen. «Wir sind auf Weihnachtsgeschenksuche», so Vater Ivan.

Ebenfalls ein begeisterter Franz-Carl-Weber-Besucher war Josia, der mit seinem Vater Urs Meyer Rennautos begutachtete. «Als Weihnachtsgeschenk wünsche ich mir aber eine Go-Pro-Kamera», weiss der kleine Josia. Die Technikliebe teilt er mit seinem Vater, der vor allem wegen des Apple Store gekommen ist. Der Besuch im Glatt sei aber spontan gewesen.

Karussell und Päcklitisch

Eine andere Besucherin, Edith Wälchli, war in der Buchhandlung Lüthy nebenan auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für ihre Enkel. «Um den Enkeln wieder Geschichten erzählen zu können», sagt die stolze Grossmutter. Sie fände es schön, wenn Kinder wieder mehr lesen würden. Einen etwas anderen Buchgeschmack hatte Sammy Homberger. Er liebäugelte mit einem Buch über das Strassenverkehrsrecht.

Im unteren Stockwerk des Glattzentrums gab es ein Karussell und Rehe, auf welchen kleinere Kinder herumturnen konnten. Lina und Elda, die mit ihren Eltern zu Besuch waren, strahlten dabei um die Wette. Gleich neben den Rehen konnten Besucherinnen und Besucher ihre Geschenke am Päcklitisch selbst einpacken. Die kleine Mila aus Fehraltorf half dabei ihrer Mutter Juan. Doch nicht nur Kinder waren fleissig am Einpacken, sondern auch die beiden jungen Männer Valmir Sejdaj und Tarik Aytamga aus Glattbrugg. Beide verpackten ein Geschenk für einen Freund.

Make-up und Macarons

Auch für die zahlreichen Angestellten des Glattzentrums war der heutige verkaufsoffene Sonntag ein besonderer Tag. So schminkte und beriet der Make-up-Experte Dominik Höller Kundinnen wie Sciatore Davida, die mit ihrem Mann bereits zum vierten Mal am verkaufsoffenen Sonntag ins Glatt gekommen war. Der alljährliche Besuch sei halt Tradition bei ihnen.

Ebenfalls viel beschäftigt waren die beiden Schokoladenverkäuferinnen Silvana Belud und Sanja Baur, die im Läderach nebenan arbeiteten. Um den Kundinnen und Kunden im Glatt den intensiven Shoppingtag zu versüssen, verschenkten die zwei Damen bunte Macarons in verschiedenen Geschmacksrichtungen.