Aufräumen statt musizieren

Auf den Bistrotischen im Foyer des Ebnetsaals stehen langstielige Rosen und Flaschen mit Desinfektionsmittel. Neben den Aushängen mit dem Menü, weisen Plakate auf die Vorsichtsmassnahmen des Bundes hin. Im Saal laden gedeckte Tische zum festlichen Abendessen ein, das Licht ist gedimmt, die Stimmung hingegen ist gedämpft.

Nur drei Stunden vor Beginn des Konzertabends gab der Bundesrat die verschärften Corona-Massnahmen bekannt und erwischte damit wohl nicht nur die Buffalo Band Bassaville auf dem falschen Fuss. «Wir hatten damit gerechnet, den ersten Abend mit weniger als hundert Besuchern durchführen zu können. Die Vorbereitungen liefen normal», erklärt Roman Brauchli, Präsident des Musikvereins. «Als die neuen Massnahmen bekannt wurden, entschloss sich der Vorstand ganz auf den Konzertabend zu verzichten, da die Gesundheit der Menschen Vorrang hat.» Der Vorverkauf wurde bereits vor zehn Tagen gestoppt, weil man davon ausging, den Anlass im kleineren Rahmen durchzuführen.

Kein Food Waste

Am Nachmittag bereitete das sechsköpfige Küchenteam um Marcel Brauchli, der Cousin von Roman, das Essen vor. Die Tische wurden gedeckt und der Saal dekoriert. «Bis am späten Freitagnachmittag gingen wir davon aus, dass mindestens der erste Dinner-Abend stattfinden würde und bereiteten uns auf diesen vor», erzählt Marcel Brauchli. «Nachdem die strengeren Auflagen verkündet wurden, stoppten wir unsere Vorbereitungen jedoch sofort.»

Daraufhin herrschte in der Küche gähnende Leere, dort wo sonst um diese Zeit emsiger Betrieb herrschen sollte. Marcel Brauchli organisierte die Rückgabe der Lebensmittel, die bereits geliefert wurden. «Wir arbeiten seit vielen Jahren mit unseren lokalen Lieferanten zusammen , weshalb wir einen Teil der Lebensmittel retournieren können.» Deshalb würden wegen der Konzertabsage keine Lebensmittel verderben.

Die Musikanten informierten die Gäste rechtzeitig vor Eintreffen im Ebnetsaal. Viele Leute meldeten sich persönlich beim Präsidenten, um ihr Bedauern und Enttäuschung kundzutun, weshalb Roman Brauchli fast im Minutentakt Telefonanrufe entgegennehmen musste.

Band spielte trotzdem

Das angesagte Dinner, ein bunter Wintersalat, eine Nürensdorfer Rieslingsuppe und Rindsbraten, diente den Vereinsmitgliedern und den Helferinnen und Helfern zur Stärkung, denn der ganze Saal mitsamt der technischen Anlage sollte noch an diesem Abend wieder aufgeräumt werden. Doch noch bevor mit den Aufräumarbeiten begonnen wurde, spielte die Big Band einige Stücke, als Kompensation und um die Freude an der Musik in den Vordergrund zu rücken. «Dafür haben wir monatelang geübt und noch an der Hauptprobe war die Vorfreude auf den Höhepunkt des Jahres gross», beschreibt Barbara Claus-Schenker, die das Tenorsaxophon spielt, die Stimmung.

Daraufhin ging es ans gemeinsame Abbauen. Nach vier Stunden war die ganze Festlichkeit bereits wieder verflogen und die Beteiligten setzten sich zu einem letzten Umtrunk zusammen. «Seit 17 Jahren führen wir den Anlass durch und das ist eine einmalige, sehr aussergewöhnliche Situation», resümierte Brauchli. Zu den finanziellen Folgen für den Verein wollte er keine Stellung nehmen. «Dazu ist es noch zu früh.» Ausserdem müsse zuerst das Gespräch mit den Sponsoren gesucht werden. Weiter hielt der Präsident fest, dass es lediglich um die Absage zweier schöner Abende ging, und niemandes Existenz davon abhinge.