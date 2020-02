Aufsichtsbeschwerde bleibt für Hochfelder Gemeinderat folgenlos

Zwei Chefs für die Gemeindeverwaltung von Hochfelden anzustellen, ist nicht verboten. Auch wenn es auf den ersten Blick merkwürdig erscheint und einen etwas gar luxuriösen Eindruck macht, so ist die Anstellungspolitik der Gemeinderegierung von Hochfelden absolut zulässig. «Der Aufsichtsbeschwerde wird im Sinn der Erwägungen keine Folge gegeben», steht nun im Beschluss des Bezirksrats von Bülach. In den Erwägungen hält das Gemeindeaufsichtsorgan unter anderem fest, dass die Hochfelder Exekutive innerhalb des genehmigten Stellenplans «Stellen verschieben, umwandeln oder die organisatorische Gliederung ändern» könne. Dazu gebe es eine Ausführungsbestimmung zum Personalrecht, die genau das explizit zulasse.

Dass der Bezirksrat von Bülach überhaupt über eine simple Jobbesetzung entscheiden musste, liegt aber an einer Aufsichtsbeschwerde zweier Alt-Gemeinderäte aus Hochfelden gegen die amtierende Dorfregierung. Helmut Merkle und Rino Keller störten sich nämlich an unverständlichen Erklärungen zum Entscheid nebst dem amtierenden Gemeindeschreiber Thomas Lüssi mit Beatrice Wüthrich in Eigenregie noch eine zusätzliche erfahrene Gemeindeschreiberin unter Vertrag zu nehmen. Die Kritiker bezweifelten, ob es überhaupt rechtens war, einfach eine neue Stelle zu schaffen.

Abstimmung an Gemeindeversammlung gefordert

Die Alt-Gemeinderäte monierten, dass keine verständliche Erklärung zur neuen Stelle geliefert wurde. Ihrer Meinung nach fehlte die Legitimierung durch die Stimmberechtigten. «Normalerweise legt man solch grösseren Entscheide an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung vor», findet Merkle, der während zwölf Jahren Finanzvorsteher der Gemeinde war. Auch Rino Keller, bis 2006 noch Gemeindepräsident von Hochfelden, störte sich am Vorgehen. Plötzlich verfüge man über zwei hochdotierte Kaderleute im Gemeindehaus.

Nebst demokratischen Bedenken, sei dieser Entscheid auch teuer, wenn man wisse, das ein Gemeindeschreiber gut und gern zwischen 150000 und 200000 Franken pro Jahr verdiene, hört man. «Wir hätten das zu unserer Zeit nie so gemacht», sagt Merkle, während Keller sich noch immer über das Fehlen eines genauen Plans zur Ablösung des bisherigen Gemeindeschreibers nervt. Der ehemalige Springer müsste doch längst abgelöst werden können, findet er. Eine Doppelbesetzung sei nicht nachvollziehbar, zumal die Neue wohl keine so lange Einarbeitungszeit benötige, wie sich jetzt abzeichnet. Auf Umwegen über den Bezirksrat haben die Kritiker nämlich erfahren, dass diese doppelt besetzte Übergansphase noch bis 2022 dauern soll. «Das hat man uns vorher partout nicht mitteilen wollen», sagt Merkle.

«Ganz fies abgeputzt»

Dass der Bezirksrat nun die amtierende Exekutive entlastet, nehmen Merkle und Keller leicht zerknirscht zur Kenntnis. Etwas betupft sind die beiden, da sie vom Gemeinderat auch noch «ganz fies abgeputzt» worden seien beim Bezirksrat. Denn in der Stellungnahme zur Beschwerde machen die Nachfolger deutlich, dass sie nichts von der Beschwerde halten und sich im Recht fühlen – vor allem wegen der Ausführungsbestimmung zum Personalrecht der Gemeinde.

Pikant seien nicht die Vorwürfe der Ehemaligen, sondern, dass die beiden Beschwerdeführer ebendiese Bestimmungen einst selbst mitbeschlossen hätten. Das sei aber nie als «Blankovollmacht» für Stellenbesetzungen gedacht gewesen, halten jene dagegen. Tatsächlich schreibt der Bezirksrat, dass es Grenzen gebe. Die Exekutive habe sich auch am «Leistungsauftrag der Verwaltung» und am «Ziel der Bürgernähe» zu orientiern sowie die Gebote von Treu und Glauben und die Verhältnismässigkeit zu beachten.

«Bei uns wird nicht gemauschelt»

Simone Caneppele, Hochfeldens Gemeindepräsidentin (Forum) nimmt den Entscheid zur Kenntnis. «Überdotiert sind wir definitiv nicht», sagt sie zum Vorwurf der Luxuslösung. Die gesetzlichen Anforderungen an die Verwaltung seien schliesslich auch höher und die Klientel nicht weniger und auch nicht einfacher geworden. «Das alles gibt unheimlich viel Aufwand. Und wir wissen, dass der bisherige Gemeindeschreiber reduzieren und in Pension gehen wird in den nächsten zwei Jahren.» So gesehen, sei die jetzige Anstellung einer zweiten Schreiberin angemessen, ist Caneppele überzeugt. «Bei uns wird sicher nicht gemauschelt.»