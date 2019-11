Aufsichtsbeschwerde gegen Bachser Primarschulpflege

Rund 80000 Franken: Das ist der Betrag, den sich die Primarschulpflege Bachs beim Verkauf des Schulhauses Tal möglicherweise durch die Lappen gehen lässt. Im Juni entschied die Gemeindeversammlung, die baufällige Liegenschaft zu verkaufen. Weil diese grösstenteils leer stand, hatte man in den letzten Jahren nur notwendige Sanierungsarbeiten vorgenommen. Der Erlös soll der Jahresrechnung 2019 zugutekommen. Die Primarschulpflege hat nun einen Käufer gefunden, und dessen Angebot von 420000 Franken «erfüllt die Vorstellungen der Schulpflege in idealem Mass», wie sie in ihrem Antrag an die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember schreibt.

Die Unterlagen, welche die Schulpflege auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, verschweigen jedoch, dass zwei potentielle Käufer mehr Geld für die Liegenschaft geboten hatten. Eine weitere Privatperson wollte das Schulhaus für 430000 Franken erwerben. Die Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft» bot gar 500500 Franken an. Im Sommer hiess es seitens der Schulpflege, das Gebäude sei auf einen Wert von rund 500000 Franken geschätzt worden.

Unterlagen wurden entfernt

Wieso hat man sich für den Käufer entschieden, der das dritthöchste Angebot einreichte? Laut Raphael Kern, Präsident der Bachser Primarschulpflege, habe man alle Angebote gründlich geprüft. Der Entscheid werde auch von der Rechnungsprüfungskommission unterstützt. «Wieso wir den Verkauf an diesen Kunden empfehlen, werden wir an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember genauer erläutern», sagt Kern.

Weil die restlichen Beträge in der Weisung nicht genannt werden, heimst die Schulpflege nun Kritik ein. Die mangelnde Transparenz ist jedoch nicht ganz freiwillig. Vor einigen hatte die Schulpflege sämtliche Angebote bereits veröffentlicht. Darin enthalten waren neben den genauen Geldbeträgen aber auch die persönlichen Daten aller Bieterinnen und Bieter. Nachdem diesbezüglich eine Aufsichtsbeschwerde beim Statthalteramt eingereicht wurde, entfernte die Schulpflege die Dokumente allerdings wieder. Damit ist nun allerdings die Weisung zur Gemeindeversammlung unvollständig.

Rekurs könnte drohen

Der Verkauf des Schulhauses schlägt nun auch jenseits der Gemeindegrenzen Wellen: Der Steinmaurer Kantonsrat Robert Brunner (Grüne) wurde von einem Bachser Stimmberechtigten auf den Fall aufmerksam gemacht. «Meines Erachtens ist die Weisung inkorrekt», erklärt Brunner auf Anfrage. «Die Primarschulpflege müsste zumindest begründen, wieso sie die Liegenschaft an den Käufer mit dem dritthöchsten Angebot und deutlich unter ihrem Wert verkaufen will.»

Brunner empfahl dem Bachser darauf, bei der Primarschulpflege einen Antrag zu stellen, dass das Traktandum abgesetzt wird. «Falls das Geschäft an der Gemeindeversammlung behandelt wird, riskiert die Primarschulpflege, dass ein Rekurs eingereicht wird», sagt Brunner.

Primarschulpflege-Präsident Raphael Kern bestätigt den Eingang eines Antrags, wonach das Traktandum zum Schulhausverkauf gänzlich aus der Gemeindeversammlung gestrichen werden soll. Kern bestätigt auch den zusammenhang von Aufsichtsbeschwerde ans Statthalteramt und Veröffentlichung der Angebote auf der Webseite der Primarschule. Zu beiden Fällen konnte Kern zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Stellung nehmen.