Aufsichtsbeschwerde gegen Hochfeldens Gemeinderat eingereicht

Der Unmut in Hochfelden ist gross. Im beschaulichen Dorf an der Glatt ärgern sich viele über das Verhalten des fünfköpfigen Gemeinderates mit Präsidentin Simone Caneppele (Forum offenes Hochfelden) an der Spitze. Dabei geht es um den Stellenpool der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde. Dieser soll von der Gemeinderegierung zuletzt eigenmächtig erweitert worden sein, ohne dass die Stimmberechtigten dazu etwas zu sagen gehabt hätten.

Namentlich die Anstellung der ehemaligen Gemeindeschreiberin aus dem benachbarten Glattfelden sorgt für Irritationen in gewissen Kreisen im Dorf. So soll die neu unter Vertrag genommene Beatrice Wüthrich doch eine 80-Prozent-Anstellung bekommen haben ab dem neuen Jahr, obschon die Gemeindeverwaltung mit Thomas Lüssi bereits einen Gemeindeschreiber mit einem Pensum von 85-Stellenprozent auf der Lohnliste hat. Das Spezielle daran: Er ist im Stundenlohn angestellt und soll dennoch weiterhin auf seinem Posten in der Gemeinde tätig bleiben.

Die Doppelbesetzung auf dem Chefposten der Verwaltung erzürnt die Kritiker. Vor allem auch deswegen, weil der amtierende Gemeinderat nichts Genaueres über die Ablösung des bisherigen Gemeindeschreibers bekannt geben mochte. Einzig, dass die Besetzung bis Ende 2021 so bleibe, wurde kommuniziert. Als die Exekutive zuletzt gar versucht hatte der Gemeindeversammlung klar zu machen, dass die Neue wegen unbezahlten Urlaubes vorerst nur zu 60 statt 80 Prozent ins Gewicht falle – anders als es ihr Anstellungsgrad vermuten liesse – brachte noch mehr Verwirrung.

Von Verschleierung die Rede

Weil im Stellenpool der Gemeinde Hochfelden offenkundig mehrere solche Unklarheiten bei den Pensen auftauchten, ist gegen den Gesamtgemeinderat von Hochfelden nun eine Aufsichtsbeschwerde verfasst worden. Darin ist von Kompetenzüberschreitung des Gemeinderats die Rede und von «Verschleierung». Die Beschwerde liegt auch dem «Zürcher Unterländer» vor. Am Montag ist sie per eingeschriebener Post abgeschickt worden, weshalb der Bezirksrat am selben Tag noch keine Bestätigung dazu abgeben konnte.

Die Aufsichtsbeschwerde stammt von den zwei ehemaligen Gemeinderäten Helmut Merkle (parteiunabhängig) und Rino Keller (SP/Forum offenes Hochfelden). «Ich hatte in meiner Amtszeit nie mit solchen Beschwerden zu tun», sagt Merkle, weshalb er und sein Mitstreiter sich zuerst hätten schlau machen müssen, wie man heute eine solche Beschwerde einzureichen habe. Merkle war während zwölf Jahren Finanzvorsteher von Hochfelden (bis 2002) und Keller amtete damals als Gemeindepräsident (bis 2006). Er war früher ausserdem Präsident des Zürcher Gewerkschaftsbundes und Bezirksrichter in Bülach.

«Wir sind keine Querulanten»

«Der Unmut in Hochfelden ist gross und alle finden, dass man etwas tun muss», stellte Merkle nüchtern fest. Er wolle jedoch keine Schlammschlacht anzetteln, betont der gelernte Ingenieur. Aber nach der offensichtlich nicht nur für ihn sehr unbefriedigend verlaufenen Gemeindeversammlung von Hochfelden befanden er und Keller, die «völlig intransparente Personalplanung» durch den Gemeinderat von der zuständigen Aufsichtsstelle beurteilen zu lassen. «Da wird einfach gewurstelt», ärgert sich Merkle und meint damit die amtierenden Gemeinderäte.

Die jetzt eingerichtete Doppelbesetzung bringt nicht nur horrende Mehrkosten mit sich, sondern wirft gemäss Kritikern auch die Frage nach der demokratischen Legitimierung auf. Denn die neu geschaffene Stelle müsste gemäss den Beschwerdeführern der geltenden Gemeindeordnung folgende vom Souverän – also den Stimmberechtigten – an einer Gemeindeversammlung bewilligt werden. An der aktuellen Budgetversammlung von letzter Woche fehlte jedoch dieses Traktandum, monieren die beiden alt-Gemeinderäte. «Wir sind im Fall keine Querulanten», sagt Merkle. Es solle nun einfach Klarheit und Transparenz geschaffen werden in dieser Sache.

Gemeindepräsidentin Simone Caneppele erfuhr von der Zeitung, dass eine Aufsichtsbeschwerde gegen ihr Gremium eingereicht wurde. «Zu einem laufenden Verfahren sage ich nichts», meinte sie nur.