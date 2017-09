Aufstieg zum Vesuv hat sich gelohnt

Sie wurden 1947 geboren und besuchten 1960 zusammen die 1. Sekundarklasse der Oberstufenschule Rümlang-Oberglatt. Die 24 Schülerinnen und Schüler stammten zu zwei Dritteln aus Rümlang und zu einem Drittel aus Oberglatt. Einen festen Terminplan für die Klassenzusammenkunft gibt es nicht. Ein Grossteil der ehemaligen Klasse lebt immer noch im Zürcher Unterland.

Deshalb treffen sich manche bei Anlässen in der Gegend. Doch für dieses Jahr organisierten Vreni Ganz und Walter Gamper einen spezielle Reise, die fünf Tage lang dauerte. 12 Frauen und Männer fuhren vergangene Woche zu ihrer früheren Klassenkameradin Regula Bachmann-Lee und ihrer Familie nach Neapel. Die Reiseleitung zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten vor Ort lag in den Händen von Ueli Maag.

Nach der Anreise vom Montag, während der die fröhlichen Gruppenmitglieder Erinnerungen austauschten, folgte am nächsten Tag eine Exkursion auf den Vesuv. «Der halbstündige Fussmarsch als letzte Etappe bis zum Kraterrand hat sich auf jeden Fall gelohnt», sagte Hans-Ruedi Meier. «Er bot mit einem Durchmesser von 500 Meter und einer Tiefe von 300 Metern einen imposanten Anblick.»

Mildes Inselklima

Die Insel Capri bildet zusammen mit Ischia und Procida den Archipel von Neapel und liegt rund fünf Kilometer vom Festland entfernt im Tyrrhenischen Meer. Die ehemaligen Sekundarschülerinnen und -schüler besuchten die nur zehn Quadratkilometer grosse Felseninsel, auf der ein ausgeglichenes, mildes Klima herrscht. Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist sie ein Ziel für Touristen. Auch den Besuchern aus der Schweiz gefielen die immergrüne Vegetation und die vielen Obstplantagen.

Das nächste Ziel war die Amalfiküste am Golf von Salerno, die als eine der schönsten in Europa bezeichnet wird. Die pastellfarbenen Häuser, die in steile Felswände gebaut sind und hübsche Orte bilden, beeindruckten auch die Teilnehmenden der Klassenzusammenkunft. Als letztes Ziel besuchte die Gruppe Kampanien, so heisst die Region um die Stadt Neapel. Auch dort gab es landschaftliche Schönheit zu bewundern. Zudem lobten sie die gute Küche.

«Die persönlichen Erinnerungen stimmten nicht immer überein, doch wurden die Lehrer im Rückblick mehrheitlich positiv beurteilt»



Hans-Ruedi Meier

Dass sich in dieser Gegend gut leben lässt, haben die Frauen und Männer während ein paar Tagen erfahren können. Ihrer frühere Schulkollegin Regula Bachmann-Lee gefällt es dort seit 30 Jahren. «Diese spezielle Klassenzusammenkunft wird in unserer Erinnerung noch lange nachklingen», sagte Hans-Ruedi Meier. Er und die andern Teilnehmenden sind sich einig, dass die Reise sehr gut organisiert und auch für 70-Jährige durchaus machbar war. Profitiert haben alle von der guten Stimmung und dem intensiven Gedankenaustausch.

«Zwar stimmten die persönlichen Erinnerungen an die Schulzeit nicht immer überein, doch wurden die Lehrer im Rückblick mehrheitlich positiv beurteilt», erklärte Meier. Walter Lavater, einer der damaligen Hauptlehrer, lebt heute noch in Rümlang. Nach diesem positiven Reiseerlebnis steht einer nächsten Zusammenkunft innerhalb der nächsten zwei Jahre nichts im Weg. (Zürcher Unterländer)