Aus dem alten Schulhaus Riedt wird ein Vereinslokal

Der Gemeinderat von Neerach könnte einen neuen Nutzen für das alte Schulhaus in Riedt gefunden haben. Im Gebäude, welches 1820 errichtet wurde und sanierungsbedürftig ist, wird seit Jahren nicht mehr unterrichtet. Stattdessen wird es heute als Wahllokal genutzt. In den zwei Einzelgaragen lagert zudem der Feuerwehrverein sein Material.

Im Oktober 2018 forderte der Gemeinderat die Bevölkerung auf, Ideen einzuschicken, welche die Behörde auf ihre Machbarkeit prüfen werde. Obwohl die Gemeinde das ehemalige Schulhaus intensiver nutzen möchte, sind die Möglichkeiten limitiert. Das Gebäude verfügt über einen einzigen Parkplatz, der zudem bereits vermietet wird. Eine Anforderung an die zukünftige Nutzung war deshalb auch, das keine zusätzliche Verkehrsbelastung auftritt. Nun geht aus den Verhandlungen des Gemeinderats hervor, dass man sich für den Vorschlag des Feuerwehrvereins Riedt entschieden hat: Aus dem alten Schulhaus soll ein Vereinslokal für Dorfvereine werden.

Das Vereinslokal konnte sich so durch andere Vorschläge aus der Bevölkerung durchsetzen. Die Nutzung des Schulhauses als Lager hat der Gemeinderat gänzlich verworfen. Ein Jugendtreff für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe wurde zurückgezogen, da die Lage ein Verkehrsrisiko für die Kinder dargestellt hätte und die gewünschte Infrastruktur nicht vorhanden ist. Etwas bleibt jedoch erhalten: Das Gebäude soll nach der Totalsanierung erneut als Wahllokal genutzt werden können.

Totalsanierung soll 360000 Franken kosten

Die Politische Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren wiederholt in den Unterhalt des alten Schulhauses Riedt investiert und jährlich einen Budgetposten von 150000 Franken dafür vorgesehen. 2018 wurden beispielsweise 14000 Franken für den Ersatz der Eingangstüre und der Fensterläden aufgewendet. Die Totalsanierung der Liegenschaft geht nun in die nächste Runde. Dafür hat der Gemeinderat einen Betrag von 360000 Franken im Budget 2020 eingestellt. Damit sollen sowohl die Fassaden des Gebäudes als auch Teile der Inneneinrichtung renoviert werden. Aufgrund des Alters und der historischen Bedeutung des Gebäudes musste deshalb eigens ein denkmalschutzrechtliches Fachgutachten erstellt werden.

Im Inneren soll der bestehende Kamin teilweise entfernt und das WC durch ein Pissoir erweitert werden. Die Wandkästen, welche die Fenster vom ehemaligen Schulraum in die Garagen verdecken, werden ebenfalls entfernt. Die grösste Neuerung ist für den Aufenthaltsraum vorgesehen. Im 42 Quadratmeter grossen Raum wird eine Kleinküche für die Dorfvereine gebaut. Die Massnahmen beeinträchtigen den Technikraum der Swisscom nicht.

Weil sich das alte Schulhaus an einer Staatsstrasse befindet, wurde das Baugesuch bei der Baudirektion des Kantons Zürich eingereicht. Das Projekt und den Baukredit wird der Gemeinderat der Gemeindeversammlung voraussichtlich diesen Juni vorlegen.