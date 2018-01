Aus der Maturarbeit wurde Schullektüre

Adam Steel, der 16-jährige Pro­tagonist des gleichnamigen Science-Fiction-Romans, muss plötz­lich in einer neuen Welt, in der Dimension 4, zurechtkommen. Sein Erschaffer, der 19 Jahre alte Rachid Ferdinand aus Kloten, reiste zwar nicht auf einen anderen Planeten, doch auch er hat einen weiten Weg hinter sich. Seine ersten fünf Lebensjahre verbrachte er in Madagaskar. Danach­ zog er mit seiner Mutter nach Frankreich, von wo aus er und seine Familie 2008 in die Schweiz kamen. Dieser Umzug fiel ihm nicht leicht. Einerseits wollte er seine Freunde und Verwandten nicht verlassen, andererseits sprach er kein Deutsch.

«Ich habe am Anfang gar nichts verstanden und habe in der Schule statt des regulären Unterrichts einen Sprachkurs besucht.» Seit der vierten Klasse hat sich aber viel getan: Nach der Mittelstufe schaffte es Rachid Ferdinand in die Sekundarschule A, obwohl er vor allem mit dem Englisch noch Mühe hatte. Nach zwei Jahren in der Sek wechselte er ins Gymnasium. Dies gelang ihm vor allem dank seiner sehr guten Französischkenntnisse: «Weil ich dort eine Sechs hatte, bestand ich die Aufnahmeprüfung.»

Im letzten Sommer absolvierte Rachid Ferdinand die Matura mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht an der Kantonsschule Zürcher Unterland. Aktuell macht er ein Praktikum bei einer Firma, die Gelenkimplantate herstellt. Im Herbst will er ein Studium begin­nen. «Ich schwanke zwischen Französisch und BWL.»

Mehr Freiheit beim Schreiben

Mit dem literarischen Schreiben begann Rachid Ferdinand, als er 16 war. «Die Tribute von Panem», eine dystopische Romanreihe, haben ihn inspiriert. Nachdem er die Bücher gelesen hatte, begann er, eine eigene Geschichte zu verfassen. «Doch dann kam ich nicht weiter, und ich wollte etwas Kürzeres schreiben. Im Deutschunterricht haben wir damals Gedichte­ analysiert, danach habe ich eigene geschrieben, von denen meine Lehrerin beeindruckt war.» Auch sonst malte sich der junge Mann immer wieder Handlungen aus, die er versuchte, auf Papier zu bringen.

Doch er kam immer wieder an einen Punkt, an dem er blockiert war und nicht mehr weitermachen konnte. «Als die Matur­arbeit anstand, wusste ich: Das ist der Moment, in dem ich das Buch fertig schreibe, einfach weil ich muss.»

Während seine Gedichte eher realitätsnah sind, ist der Roman, den er im Rahmen seiner Matur­arbeit verfasste und anschliessend als Buch veröffentlichte, in der Science-Fiction anzusiedeln. Für dieses Genre entschieden hat sich der Jungautor, weil es ihm beim Schreiben mehr Freiheit bietet, er sich nicht an die hie­sige Wirklichkeit halten muss. Zu Beginn wusste er nur, dass er die Themen Zufall, Schicksal und Manipulation behandeln will. Während des Schreibprozesses wurde der Zufall immer weniger wichtig, die Relevanz der Manipulation nahm hingegen zu.

Rachid Ferdinand erhielt für seine auf Französisch verfasste Geschichte die Note 6. Es war seine Betreuerin, die ihn dazu animierte, die Geschichte als Buch rauszubringen. Sie hat den Text auch lektoriert. «Jetzt lesen ihn sogar zwei Klassen an der KZU im Unterricht. Nächstes Jahr ­gehe ich dort vorbei und beantworte ihre Fragen.»

Druck auf Anfrage

Statt einen Verlag für «Adam Steel – Dimension 4» zu suchen, meldete sich Ferdinand Rachid bei der Online-Plattform «Books on Demand» an. Dort gibt es keine Auflage, sondern die Bücher werden «On Demand», also auf Anfrage, gedruckt. «Ich musste mich zwar selber um Dinge wie das Lektorat oder das Cover kümmern, doch die Plattform hat das Werk den Buchhändlern vorgestellt.» Mittlerweile gibt es den Roman bei Orell Füssli und auf Amazon zu kaufen. Rachid Ferdinand schätzt, dass er bis jetzt ungefähr 100 Exemplare abgesetzt hat.

Nach dem Debüt auf Französisch arbeitet Rachid Ferdinand schon an seinem zweiten Roman. Neben der Sprache – das neue Werk ist auf Deutsch verfasst – hat er auch das Genre gewechselt: Es ist eine Fantasy-Geschichte. «Es geht um Monster, welche die Seelen von Kindern fressen. Es kommen auch Hexen, Vam­pire und von mir erfundene ­Wesen darin vor.» Sein Ziel ist, das Buch 2018 rauszubringen. (Zürcher Unterländer)