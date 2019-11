Ausbau des Schulhauses wird in Angriff genommen

Der Bauboom in Lufingen fordert seinen Tribut. In naher Zukunft entstehen auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei fast 200 neue Wohneinheiten. Die Konsequenz: Das Schulhaus ist zu klein, es fehlen vier Klassenzimmer und eine Turnhalle. So zumindest prognostizieren es Gemeinderat und Schulpflege.

Konkret geht die Gemeinde von zwei bis drei zusätzlichen Kindergarten- und vier bis fünf zusätzlichen Primarschulklassen aus. Am Freitagabend traten die beiden Behörden deshalb mit einem Antrag für einen Projektierungskredit vor die Gemeindeversammlung. Mit 550000 Franken soll die Planung des Schulhausausbaus in Angriff genommen werden. Weil ein grosser Andrang an Stimmberechtigten erwartet worden war, wurde die Versammlung vorgängig in die Turnhalle verlegt.

Kostendach von 10 Millionen

81 Stimmberechtigte (5,9 Prozent) fanden sich schliesslich ein. Ein Votant warnte davor, dass nicht zu viel Euphorie ausbrechen und man nicht eine «Maximalvariante» anstreben dürfe. Der Gemeinderat solle dafür garantieren, dass das versprochene Kostendach von 10 Millionen Franken eingehalten wird. Ein weiterer Stimmberechtigter forderte, dass man der Bevölkerung am Ende verschiedene Varianten zur Abstimmung vorlegt – auch solche, die weniger als 10 Millionen Franken kosten. Schulpflegepräsident Roger Wächter versprach, dass dies mit Sicherheit der Fall sein werde. Am Ende stimmten die Anwesenden dem Kredit ohne Gegenstimme zu.

Die Überbauung Ziegelei Lufingen wird von der Baugenossenschaft Zentralstrasse realisiert. Der Bezug der ersten Wohnungen ist per April 2020 vorgesehen. Die letzten Einheiten stehen ab April 2023 bereit.