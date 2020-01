Ausländerstimmrecht hat in der Region wenig Chancen

«Ja, unbedingt!» Hussain Mohammadi hielt sich kurz, als er am Telefon von der Debatte über das Ausländerstimmrecht erfuhr. Der Präsident des Afghanischen Kulturvereins Saba in Bülach ist ergriffen von der Idee, künftig den Gemeinderat wählen oder etwa über Schulhauskredite mitbestimmen zu dürfen. Er selber lebt seit 2001 in der Schweiz – aufgrund bürokratischer Hürden jedoch immer noch mit dem B-Ausweis. «So geht es vielen afghanischen Migrantinnen und Migranten: Sie leben über 15 Jahre in der Schweiz und sind berufstätig, doch nur wenige sind eingebürgert», sagt er. «Das Stimmrecht auf Gemeindeebene wäre deshalb eine grossartige Chance.»

Es sei «eine Stärkung der Demokratie», sagen die einen zum Ausländerstimmrecht, das am Montag im Kantonsrat thematisiert wurde – für die anderen ist es «der Anfang vom Ende». Und doch verbuchte Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) am Montag einen Erfolg: Sie überzeugte den Kantonsrat, nochmals über das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene zu beraten. Voraussetzungen wären nur, dass die Person mindestens 18 Jahre alt ist und seit zwei Jahren in einer Gemeinde lebt. Es geht dabei nicht um ein Obligatorium, sagte Mauch, sondern darum, dass Gemeinden die Freiheit erhalten, ein solches zu bestimmen.

45 Prozent ohne Stimmrecht

Ein Stimmungsbild in der Region Unterland zeigt jedoch, dass das Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene nur wenig Chancen hätte – selbst in Gemeinden, die bei den letzten Abstimmungen und Wahlen eine sehr tiefe Beteiligung aufwiesen.

Die Stadt mit dem grössten Anteil an Ausländerinnen und Ausländern ist Opfikon: Gemäss dem Statistischen Amt des Kantons haben fast 45 Prozent der Bevölkerung keinen Schweizer Pass. Doch der Stadtpräsident Paul Remund (FDP) drückt sich zu einem Ausländerstimmrecht deutlich aus: «Wer das Stimm- und Wahlrecht erlangen will, soll sich einbürgern lassen. Eine andere Lösung gibt es nicht für mich.»

Dicht auf Opfikon folgt die Gemeinde Oberglatt. Hier sind 36,7 Prozent der Bevölkerung Ausländerinnen oder Ausländer. Gemeindepräsident Roger Rauper (parteilos) hält auf Anfrage fest, dass er nichts Konkretes zur aktuellen Debatte sagen könne. «Wie bekannt ist die Stimmbeteiligung in Oberglatt bei kantonalen und nationalen Abstimmungen im unteren Drittel des Kantons anzusiedeln. Dies würde sich auch mit dem Stimmrecht auf Gemeindeebene nicht ändern», ist er überzeugt. In Bezug auf die Gemeinde gebe es bereits heute Ausländerinnen und Ausländer, welche sich mit der Gemeinde verbunden fühlen und das Milizsystem mittragen. «Für sie würde sich sicherlich eine Chance zur Mitbestimmung ergeben. Ob dies jedoch die grosse Mehrheit zur Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Themen in der Gemeinde bewegen würde, stelle ich momentan noch in Frage.»

«Wer das Stimm- und Wahlrecht erlangen will, der soll sicheinbürgern lassen. Eine andere Lösung gibt es nicht für mich.»Paul Remund

Stadtpräsident von Opfikon (FDP)

Kein Idealzustand, aber...

Als «unnötig und der Schweizer Demokratie nicht zuträglich» sieht Stefan Schmid (SVP), Gemeindepräsident von Niederglatt, das Ausländerstimmrecht. «Die Konsequenz wäre, dass Menschen, welche unsere Bundesverfassung nicht achten, unsere Sprache nicht sprechen, unser politisches System und seine Zusammenhänge nicht verstehen, trotzdem Ihre Stimme abgeben können. Insbesondere in Gemeindeangelegenheiten ist es wichtig, dass Entscheide mehrheitlich durch Menschen gefällt und getragen werden, welche die Gemeinde gut kennen und mit ihr auch verwurzelt sind. Denn sie sind es auch, welche diese Vorhaben langfristig mitfinanzieren.»

Der Embracher Gemeindepräsident Erhard Büchi (FDP) äussert sich vorsichtig. Er hat im Sommer 2019 gegenüber dieser Zeitung seine Sorge um die Demokratie kundgetan, da Embrach besonders bei der jüngeren Generation eine sehr niedrige Stimmbeteiligung aufwies. Er wolle zusammen mit der Bevölkerung Lösungen für das Problem suchen (siehe «Artikel zum Thema»). Dennoch sei «der ordentliche Weg zum Erwerb des Schweizerbürgerrechts» seine bevorzugte Variante. «Auf die häufig bescheidene Stimmbeteiligung in Embrach würde die Einführung kaum einen nennenswerten Einfluss haben», sagt er. Es sei sicher kein Idealzustand, wenn ein Viertel der Einwohner und Steuerzahlerinnen kein Stimmrecht haben. «Um in der Gemeinde mitzuwirken, müssten gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden. Nur so können die Vorlagen auch verstanden werden.»

Der Bülacher Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) hingegen kann nach eigener Aussage «damit leben, den Städten und Gemeinden diese Möglichkeit zu geben». Persönlich befürworte er jedoch die Einbürgerung als «wichtiger Identifikations- und Integrationsschritt, um mitentscheiden zu können». Die Anforderungen zur Einbürgerung seien heute nicht mehr so hoch und gut erfüllbar.

«Massiver Ausschluss»

Dem widerspricht Boris Previšic (SP), Präsident des Migrationsrats Wallisellen, entschieden. Der Migrationsrat halte sich sonst in politischen Stellungnahmen zurück, mache beim Stimmrecht jedoch eine Ausnahme. «Die Restriktionen sind immer noch zu hoch in Bezug darauf, wie lange man in der gleichen Gemeinde oder im gleichen Kanton leben muss», sagt er. Auf eidgenössischer Ebene könne er das Einbürgerungsargument nachvollziehen, nicht aber auf kommunaler. «In einer Gemeinde nicht mitbestimmen zu können, wo das eigene Haus oder die Wohnung steht, in der man Steuern zahlt und wo die Kinder zur Schule gehen, produziert einen massiven Ausschluss.»

Dass Ausländerinnen und Ausländer trotz Stimmrecht nicht an die Urne gehen würden, hält Previšic nicht für ein gültiges Argument. Es gehe um die Frage, wer grundsätzlich in die Debatte einbezogen sei. «Sonst kann ich die Diskussion wenden und fragen: Wenn ein Schweizer die letzten zehn Jahre nicht abgestimmt hat, warum hat er das Stimmrecht dann noch?»

«In einer Gemeinde nicht mitbestimmen zu können, wo das eigene Haus oder die Wohnung steht, in der man Steuern zahlt und wo die Kinder zur Schule gehen, produziert einen massiven Ausschluss.»Boris Previšic

Präsident Migrationsrat Wallisellen (SP)

In zahlreichen Bündner Gemeinden sowie in den Kantonen Neuenburg und Jura ist das Ausländerstimmrecht schon «courant normal». «Wir sehen keinen Grund, warum wir das in Wallisellen nicht auch einführen sollen», so Previšic weiter. «Gerade in Schulfragen ist der Zustand prekär: Teils sind über 50 Prozent der Eltern ohne Stimmrecht und müssen dann zusehen, wie ohne sie über diese Schule bestimmt wird.» Dasselbe gelte im Fall des Hausbesitzes. «Hier können Ausländerinnen und Ausländer nicht einmal über einen Zonenplan abstimmen, obwohl ihre Liegenschaften davon betroffen sind.» Dieses Demokratiedefizit sei massiv und müsse behoben werden.